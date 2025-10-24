Dos detenidos en Valladolid por robar 16.340 kilos de ropa usada de contenedores municipales El perjuicio económico se estima en unos 50.000 euros

El Norte Valladolid Viernes, 24 de octubre 2025, 19:30 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid dos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, en el marco de una investigación que se venía desarrollando desde el pasado mes de junio ante la reiterada sustracción de ropa usada de contenedores municipales. El perjuicio económico se estima en unos 50.000 euros, con un volumen de ropa sustraída que ronda los 16.340 kilos.

Desde el inicio de las pesquisas, el Grupo de Robos de la Brigada Provincial, recibido numerosas denuncias por la sustracción de grandes cantidades de ropa del interior de contenedores distribuidos por distintos barrios de la ciudad, propiedad de una empresa concesionaria del Ayuntamiento de Valladolid dedicada a la recogida selectiva de ropa usada. Los contenedores afectados cuentan con sensores que permiten registrar movimientos, inclinaciones y niveles de llenado.

El perjuicio económico acumulado hasta la madrugada del 21 de octubre se estima en unos 50.000 euros, con un volumen total de ropa sustraída que ronda los 16.340 kilogramos.

Las denuncias interpuestas detallan un patrón de actuación que incluye desplazamientos de contenedores a otras localidades, como Humanes (Madrid) y Geria (Valladolid); sustracción de puertas y cerraduras, presuntamente para la copia de llaves que permiten abrir múltiples unidades; acceso a contenedores sin signos de forzamiento, lo que refuerza la hipótesis del uso de llaves duplicadas; actuaciones reiteradas en horario nocturno y fines de semana, simulando ser operarios autorizados mediante el uso de chalecos reflectantes y vehículos adaptados.

Como resultado de las investigaciones, los agentes localizaron una nave industrial donde se almacenaba la ropa robada. Tras establecer un dispositivo de vigilancia, se procedió a la detención de dos individuos en la madrugada del 22 de octubre. Posteriormente, y con autorización judicial, se realizó un registro en el inmueble, interviniéndose 840 kilogramos de ropa y el vehículo utilizado para el transporte, que fueron entregados a la empresa perjudicada.

También se han intervenido una sierra radial, dos barras de uña, una llave de carraca, dos destornilladores, un candado, un chaleco reflectante, una luz frontal y gafas de seguridad además de varios juegos de llaves que abren contenedores de distintas ciudades. Ambos detenidos cuentan con antecedentes policiales y tras ser puestos a disposición de la autoridad esta decretó su libertad.