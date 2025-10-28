Dos accidentes en Valladolid en media hora: atropello en un paso de peatones y una caída de moto Los dos heridos, un hombre de unos 65 años y una mujer de 45, estaban conscientes cuando llegaron los policías y sanitarios

El Norte Valladolid Martes, 28 de octubre 2025, 18:51

Un hombre de unos 65 años ha sufrido heridas tras ser atropellado en Valladolid por un turismo en la calle Santa María de la Cabeza, en el cruce con la calle de la Cofradía. El suceso, según ha informado el Servicio de Emergencias Castilla y León 112, tuvo lugar a las 16:25 horas.

Desde el 112 se ha dado aviso a la Policía Municipal, a la Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia hasta el lugar. Una vez allí, los técnicos sanitarios han comprobado el estado del hombre, que había sido atropellado por un turismo mientras se encontraba cruzando un paso de cebra. La víctima se encontraba consciente, pero con heridas, aunque ha podido incorporarse, por lo que en principio se cree que las lesiones no revisten gravedad.

Este no ha sido el único accidente ocurrido en Valladolid esta tarde. Media hora más tarde del atropello, a las 17:03 horas, una mujer de 45 años ha resultado herida tras caer de su motocicleta en la Avenida de Irún. La mujer se encontraba consciente, pero se quejaba de dolor en la pierna. Hasta el lugar se han desplazado los efectivos de la Policía Municipal, de la Nacional y una ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender la motorista.