La Diputación defiende la autonomía municipal y la suspensión de la tasa estatal de basuras

El Pleno de la Diputación de Valladolid aprobó hoy, con los votos a favor del Partido Popular y de Vox y el voto en contra de Grupo Socialista y de TLP, la proposición presentada por el Grupo Provincial Popular en defensa de la autonomía municipal y para solicitar la suspensión de la tasa obligatoria de basuras establecida por la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Durante el debate, según se informa desde la Institución en un comunicado recogido por Ical, se subrayó que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y, por tanto, los más comprometidos con una gestión responsable de los servicios públicos. En este sentido, se defendió la necesidad de que los municipios recuperen la facultad de decidir libremente cómo financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos, sin la imposición estatal de repercutir el 100% del coste directamente a los vecinos, lo que suprime la capacidad municipal de autogestión y de adaptación a la realidad local.

La propuesta incluye además incentivos al reciclaje y a la economía circular, así como la posibilidad de aplicar bonificaciones sociales a familias vulnerables, pensionistas o autónomos con bajos ingresos. El acuerdo contempla también solicitar al Gobierno de España el respeto a la autonomía local reconocida en la Constitución y en la Ley de Bases de Régimen Local, y remitir el acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la federación regional, con el objetivo de sumar apoyos a esta reivindicación.

Por otra parte, el Pleno aprobó también la proposición presentada por el Grupo Provincial Vox, titulada 'Por la resolución del caos ferroviario entre la provincia de Valladolid y Madrid'. En ella se denuncia la falta de respuesta y transparencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ante los problemas que sufren diariamente los usuarios.

Asimismo, el Pleno de la Diputación de Valladolid votó a favor de la proposición presentada por el Grupo Provincial TLP titulada 'Por un mayor compromiso con el pueblo Saharaui' en el que se ha acordado reforzar el compromiso con el pueblo saharaui exigiendo al Gobierno de España que adopte una política exterior coherente con las resoluciones de las Naciones Unidas. Además, se ha mostrado el apoyo a la proposición de ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, que pretende reconocer la nacionalidad española a aquellas personas nacidas antes de 1996 en el Sahara Occidental bajo la soberanía de la administración española.

Por otra parte, dentro de este acuerdo, se ha aprobado incrementar la partida presupuestaria destinada a subvencionar a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui para financiar el Programa Vacaciones en Paz con el fin de que se amplíe el número de familias de acogida, y por lo tanto de menores beneficiados.

En el pleno de la Diputación también se aprobó diversas medidas destinadas a mejorar los servicios e infraestructuras municipales en toda la provincia. Entre ellas, destaca la resolución de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores dentro del programa de Reto Demográfico 2025, con un presupuesto total de 550.000 euros, que permitirá financiar 51 proyectos orientados a promover la dinamización económica y social del medio rural mediante iniciativas generadoras de empleo y riqueza.