Maquetas del Megaraptos y el Carnotaurus, dos de los dinosaurios que forman parte de la exposición del Museo de la Ciencia. Carlos Espeso

Los dinosaurios reviven en Valladolid: del meteorito asesino a las 21 maquetas en tamaño real

El Museo de la Ciencia acoge 'Gigantes de la Patagonia', una exposición que explora la relación de estos seres prehistóricos con las aves actuales

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:57

Comenta

El boquete es inmenso. Un cráter de 180 kilómetros de diámetro (casi la distancia entre Valladolid y Soria) y de 20 kilómetros de profundidad. Recibe ... el nombre de Chicxulub, está en la región de Yucatán (México) y es «la prueba directa del impacto de un asteroide gigantesco». Su datación dice que tiene casi 66 millones de años. Y esa fecha coincide con la extinción de los dinosaurios, con el momento en el que desaparecieron unas especies que durante más de 180 millones de años dominaron la vida en la Tierra y que ahora sobrevive en la memoria, la imaginación y la fascinación de millones de personas. Los dinosaurios son los protagonistas absolutos de 'Gigantes de la Patagonia', una exposición que puede visitarse hasta el 15 de marzo de 2026 en el Museo de la Ciencia. Allí, el visitante podrá ver 21 réplicas en tamaño real del esqueleto de varios ejemplares y descubrir curiosidades como que, en realidad, los dinosaurios no se extinguieron del todo.

