La deuda del Ayuntamiento de Valladolid se situó en 700,87 por habitante en 2024 El Consistorio destaca este «progresivo descenso», ya que se encontraba en 2022 en 754,89 euros por habitante y en 734,14 euros en 2023

El Norte Valladolid Lunes, 25 de agosto 2025, 12:26 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valladolid destacó este lunes el «progresivo descenso» de su deuda, que se situaba en 2022 en 754,89 euros por habitante, en 734,14 euros en 2023 y finalizó 2024 con 700,87. El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, consideró este dato como «muy positivo, puesto que está suponiendo una menor carga en costes financieros» para el Consistorio.

En cuanto al gasto por habitante del Ayuntamiento de Valladolid, pasó de 1.129,32 euros por habitante en 2022, a 1.150,25 en 2023 y a 1.182,37 euros en 2024. «Es decir, se ha incrementado más el importe de lo que el Ayuntamiento de Valladolid proporciona, que el de lo que recibe», indicaron fuentes municipales.

Blanco puso en valor que el resultado económico patrimonial pasó de -20.780.631,00 euros en 2022, a ser positivo en 2.478.820,71 euros en 2023 y a ascender a 17.802.601,36 euros en 2024. Asimismo, el patrimonio neto del Ayuntamiento mejoró, siendo en 2022 de 821.599.151,30 euros, de 843.125.543,51 en 2023 y de 852.988.907,29 euros en 2024.

Pérdidas y ganancias

El concejal precisó también que las cuentas de pérdidas y ganancias de todas las entidades del sector público terminaron en 2024 en positivo. Como consecuencia de todos estos datos, la valoración del equipo de Gobierno de las cuentas correspondientes a 2024 es de «satisfacción, por la evidente mejora de los indicadores económicos.

Los datos de la Cuenta General del ejercicio 2024 se conocieron hoy durante la celebración de la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Valladolid. Una vez informado por la Comisión Especial de cuentas, el expediente de la Cuenta General de la Entidad Local, correspondiente al ejercicio de 2024, será sometido al preceptivo trámite de exposición al público, como paso previo a su aprobación en el Pleno municipal.

Temas

Ayuntamiento de Valladolid