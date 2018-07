Le detienen por violencia de género e intervienen 9 pistolas y una ballesta en Villanubla RAMÓN GÓMEZ El arrestado tenía en su domicilio una «importante» cantidad de armamento sin disponer de ningún tipo de licencia o autorización para su uso EL NORTE Valladolid Jueves, 26 julio 2018, 14:04

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como supuesto autor de un delito de violencia de género en un domicilio de Villanubla (Valladolid), donde se ha incautado de nueve pistolas, una ballesta y munición de distinto tipo.

Fue una llamada telefónica la que solicitó la presencia de los agentes en una casa de Villanubla por un posible delito de violencia de género, han informado hoy fuentes del Instituto Armado a Efe.

Una vez en la vivienda para atender el requerimiento y prestar atención a la víctima, la Guardia Civil detectó en la casa diversas y variadas armas que localizaron y aprehendieron, además de remitirlas a la Intervención de armas para su depósito e informe documental sobre la situación de las pistolas.

El informe reflejó que el arrestado tenía en su domicilio una «importante» cantidad de armamento, entre el que figuraban nueve pistolas, tres de ellas detonadoras que se encontraban manipuladas, por lo que se trata de armas prohibidas.

Sin licencia

Otra es una pistola real, de calibre 6,35 y apta para su uso, sin que el detenido disponga de cualquier tipo de licencia o autorización, lo que representa un delito de tenencia ilícita de armas.

Tenía además cartuchería metálica que excede los límites legales para particulares, al no acreditar la condición de coleccionista, y además no se pudo justificar en su mayor parte la adquisición legal de este material, ya que no coincide con los calibres de las armas intervenidas.

Los guardias civiles también inspeccionaron una nave anexa a la casa, donde el detenido realizaba su actividad comercial, y detectaron que se trataba de un taller de reparación de automóviles, ante lo que formularon diferentes denuncias administrativas por carecer de autorización para esta actividad y por infracción a la Ley de Residuos.

Los agentes atribuyen al arrestado la supuesta autoría de delitos de violencia de género, tenencia ilícita de armas prohibidas, tenencia ilícita de armas y tráfico o depósito de municiones.

Una vez presentado en el Juzgado de Instrucción, junto a las diligencias, el detenido fue puesto en libertad con cargos, han precisado dichas fuentes.