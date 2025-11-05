El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Coches de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. El Norte

Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas

El arrestado cuenta con antecedentes similares y se ganó la confianza del niño a través de redes sociales

El Norte

Valladolid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:21

Comenta

La Guardia Civil ha detenido en Valladolid a un joven de 20 años de edad como presunto autor de un delito de corrupción de menores, tras haber engañado a un niño de 8 años para que le proporcionara imágenes íntimas de diversa índole.

Los hechos se conocieron tras la denuncia presentada por la madre del menor, en la que se informaba sobre una persona desconocida que, haciendo uso de distintas redes sociales y plataformas de mensajería, había logrado contactar con su hijo para mantener múltiples conversaciones con él.

Los investigadores demostraron que el ahora detenido, aprovechándose de la confianza e inmadurez de la víctima y valiéndose de un lenguaje cercano e informal, logró convencerla para que le facilitara material de contenido sexual bajo falsos pretextos.

Ante la gravedad de los hechos y la especial vulnerabilidad del afectado, se inició una exhaustiva investigación dirigida por el Área de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos.

Como primer paso, los agentes realizaron un análisis técnico de todos los dispositivos electrónicos implicados, centrado especialmente en la huella digital dejada en las diferentes aplicaciones y carpetas que los mismos contenían. Del examen pormenorizado de estos datos se obtuvieron indicios claros sobre la identidad del responsable –vinculado en el pasado con la ejecución de otros hechos de similar índole-, lo que permitió, tras diversas gestiones, su plena identificación y localización en Valladolid, donde fue detenido y puesto a disposición judicial.

