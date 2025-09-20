Detenidos dos constructores por contratar trabajadores irregulares sin darles de alta en la Seguridad Social

El Norte Valladolid Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:34 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos hombres a los que se les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores. En el marco de colaboración entre organismos públicos para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y contra el empleo irregular, se desarrolló una investigación sobre una empresa dedicada a las reformas y la construcción, a raíz de una actuación inspectora conjunta de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valladolid y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid.

El 12 de febrero de este año se llevó a cabo la ejecución operativa de una inspección en una obra ubicada en una localidad vallisoletana, donde se estaban realizando trabajos de construcción de un edificio de viviendas. Se localizó una cuadrilla de siete trabajadores que al tratar de ser identificados aportaron verbalmente identidades falsas, llegando a identificarse dos de los trabajadores con los mismos datos de filiación, siendo por tanto todos ellos trasladados a dependencias policiales al objeto de lograr su plena identificación.

Tras una compleja investigación policial, los agentes pudieron constatar que realmente se trataba de seis trabajadores de una empresa que se había constituido ese mismo mes a través de la compraventa de las participaciones sociales de otra mercantil, modificándose la denominación social y nombramiento de dos nuevos administradores solidarios. El séptimo trabajador era uno de los administradores solidarios quien intentó ocultar su condición de empresario identificándose como el resto de los trabajadores con datos de filiación falsos tratando de hacerse pasar por otro trabajador más.

Los seis empleados identificados eran ciudadanos extranjeros que carecían de contrato laboral y alta en el sistema de la Seguridad Social, cinco de ellos además estaban en situación administrativa irregular, sin disponer por tanto de autorización de residencia y trabajo en España; el sexto trabajador identificado se encontraba en situación de permanencia legal en España al estar en periodo de estancia, si bien tampoco disponía de autorización para trabajar.

Como consecuencia de las gestiones operativas de investigación, se pudo determinar que en el listado de trabajadores facilitado al empresario contratista, ninguno de los identificados se correspondía con los trabajadores de la obra objeto de la actuación inspectora.

Por ende, la empresa responsable disponía de una plantilla de seis trabajadores en el centro de trabajo, todos ellos carecían de alta en el sistema de la Seguridad Social y autorización para trabajar en España, por lo que se pudo determinar que los empresarios, de manera voluntaria y consciente, «contrataron» a los seis trabajadores conociendo su situación administrativa irregular que les impedía trabajar de manera legal en España.

No es un acto aislado

De igual manera, la Policía Nacional recalca que no se trataba por tanto de un acto aislado, sino de una pluralidad de contrataciones, de manera que el tipo penal exige un número mínimo, en este caso «la totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cinco y no más de diez trabajadores», incurriendo en un delito contra los derechos de los trabajadores.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.