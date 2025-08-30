Detenidos cuatro meses después de fracturar el cristal de una máquina expendedora

E. N. Valladolid Sábado, 30 de agosto 2025, 19:42 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el 28 de agosto en Valladolid a dos jóvenes, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de daños, después de que entraran en un local de máquinas de 'vending' de la capital y, tras permanecer en su interior bastante rato, puesto que estaba lloviendo, finalmente ocasionaron varios daños en las máquinas y se grabaron con un teléfono móvil mientras lo hacían, según un comunicado recogido por Ical.

Los hechos ocurrieron el 19 de abril de madrugada, cuando al parecer estos jóvenes, durante ese periodo, fracturaron el cristal de la puerta de una de las máquinas y rayaron el metacrilato protector de otras dos. El responsable del local presentó denuncia ese mismo día en las dependencias policiales, cuando tuvo conocimiento de lo ocurrido. El coste de los daños ocasionados ha ascendido a más de 1.880,11 euros.

Los investigadores de la Policía Nacional se pusieron tras la pista de los autores de los daños cuando recibieron la denuncia, y tras diferentes gestiones policiales, pudieron determinar la identidad de estos jóvenes. Una vez que han sido localizados fueron detenidos e imputados como presuntos autores de un delito de daños. Tras tomarles declaración y finalizar la fase documental de la investigación los hechos se pusieron en conocimiento de la autoridad judicial y ambos jóvenes han quedado en libertad.