Detenidos un abuelo y su nieto por robar accesorios de tuberías que vendieron por casi 500 euros

Agentes de Policía Nacional han detenido en Valladolid a un abuelo y su nieto como presuntos autores de un delito de hurto en Valladolid. Los hechos se remontan al pasado 14 de agosto, cuando se recibió una denuncia de robo por parte de una empresa ubicada en un polígono industrial de la ciudad ocurrido el día 29 de julio.

Según el denunciante, personas desconocidas accedieron de forma ilícita a las instalaciones tras fracturar la valla perimetral, sustrayendo aproximadamente cien unidades de accesorios de tuberías de acero inoxidable. Las instalaciones, que forman parte de un complejo industrial con acceso vigilado, cuentan con un sistema de videovigilancia que permitió registrar imágenes clave del suceso.

Las grabaciones mostraban la llegada de una furgoneta a las tres de la tarde de la que descendían dos individuos. Uno de ellos accedía a un callejón tras cortar la verja de seguridad, realizando hasta doce viajes para trasladar el material sustraído al vehículo, con la colaboración activa del conductor. Ambos abandonaban el lugar a gran velocidad tras ser sorprendidos por algún trabajador.

Posteriormente, los agentes investigadores han podido verificar la venta del material robado, que incluye 98 kilos de aluminio tipo Carter y 502 kilos de acero inoxidable, por un importe total de 454 euros. La transacción fue realizada a nombre de un familiar de los presuntos implicados con el fin de eludir el seguimiento policial.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Robos, daba sus frutos consiguiendo identificar plenamente a ambos individuos, dándose la circunstancia de que se trataba de un abuelo y su nieto. Una vez fueron detenidos abuelo y nieto se tramitaron las correspondientes diligencias policiales que fueron remitidas al juzgado competente quedando en libertad ambos detenidos.