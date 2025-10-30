El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos agentes de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. El Norte

Detenido en Valladolid por simular ser el encargado de mantenimiento de dos empresas y estafarles 2.800 euros

El presunto autor de los hehcos había sido despedido días antes de actuar

El Norte

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:09

Comenta

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el martes 28 de octubre en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de estafa, cometida sobre dos empresas de suministro de herramientas y prendas laborales, a las que causó un perjuicio económico que suma cerca de 2.800 euros.

Los hechos fueron denunciados el pasado 22 de agosto, cuando el responsable de ventas de una empresa de suministro de herramientas y prendas laborales constató, en la Comisaría de Policía Nacional del distrito de Delicias de Valladolid, que un hombre se había personado en las instalaciones de su empresa haciéndose pasar por el encargado de una empresa de distribución.

Allí, facilitó su nombre y apellidos, así como su número de DNI, y realizó una compra de distintos productos por valor de 1.453,11 euros. Al llegar la factura a la empresa, le avisaron desde la misma que el responsable de mantenimiento de su entidad no había realizado ningún pedido.

De igual forma, otro responsable de una tercera empresa denunció hechos similares, en los que el delincuente había efectuado otros tres pedidos, aportando de nuevo los datos del encargado de una empresa, y adquiriendo productos por valor de 1.343 euros.

Cuando los investigadores de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de lo ocurrido, se pusieron tras la pista del presunto estafador. La investigación policial determinó que el presunto autor era un ex trabajador de una empresa, por lo que sabía el nombre y apellidos del responsable de mantenimiento de la misma, así como su número de DNI. Además, el presunto autor de la estafa había sido despedido días antes de la comisión de los hechos delictivos.

Por todo ello, agentes de Policía Nacional procedieron a la localización y detención del hombre como presunto autor de un delito de estafa, y tras tomarle declaración y poner en conocimiento lo ocurrido a la autoridad judicial, el varón quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando lo requiera.

