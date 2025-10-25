El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de vehículos de la Policía Nacional. El Norte

Detenido en Valladolid un fugitivo condenado por violar a una menor en Moldavia

Agentes de la Policía Nacional decidieron identificar al hombre, ahora en prisión, al mantener una actitud sospechosa cuando estaba en compañía de otros dos

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 12:30

Comenta

La Policía Nacional detuvo el pasado día 18 en Valladolid a un hombre sobre el que pesaba una orden europea de detención (OED). Los hechos se produjeron cuando agentes de que se encontraban realizando labores preventivas de seguridad ciudadana, a bordo de un vehículo rotulado, observaron a tres individuos que tenían una actitud sospechosa.

Así, procedieron a identificarles y, al consular las bases de datos policiales, comprobaron que sobre uno de ellos pesaba una orden europea de detención. El hombre presentó a los policías una documentación falsa al objeto de ocultar su verdadera identidad, pero los agentes localizaron una tarjeta de identidad con su verdadero nombre entre sus pertenencias.

Esta orden europea determinaba la inmediata detención del individuo, de origen moldavo, interesada por un juzgado de la ciudad de Drochia, en Moldavia. En la requisitoria judicial se dejaba constancia que el hombre había sido condenado a 20 años de prisión por la violación de una menor en abril del 2019 y una segunda vez en noviembre de 2021, en la ciudad moldava de Gribova.

Por todo ello, los policías procedieron a la detención del sujeto por un delito de falsedad documental y por la orden de detención europea y a su traslado a dependencias policiales para su custodia. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid pusieron en conocimiento del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y del juzgado de instrucción de guardia de Valladolid la detención de este hombre, decretando la autoridad judicial su ingreso inmediato en prisión.

