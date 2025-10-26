Detenido por robar una mesa de mezclas de 1.200 euros del interior de un coche aparcado

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre en Valladolid por robar una mesa de mezclas, valorada en 1.200 euros, del interior de un vehículo que se encontraba estacionado en la calle Arca Real el pasado 6 de junio, según un comunicado recogido por Ical.

El propietario del coche, que lo había dejado debidamente cerrado, denunció que al ir a utilizarlo a la mañana siguiente encontró las puertas del lado del copiloto abiertas y el interior revuelto, con lo que constató la desaparición del equipo de sonido profesional que guardaba en el maletero. El turismo no presentaba daños externos ni internos.

Tras la denuncia, los agentes iniciaron las correspondientes gestiones de investigación, que permitieron por un lado identificar plenamente al presunto autor de los hechos, localizarlo y proceder a su detención y localizar y recuperar el equipo sustraído.

El detenido prestó declaración en dependencias policiales y una vez se informó a la autoridad judicial y se terminó el atestado policial, el varón fue puesto en libertad.

En la jornada del 17 de octubre, la Policía Nacional ha procedido a la entrega del material recuperado a su legítimo propietario, con lo que cierra así con éxito la intervención.