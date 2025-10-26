El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de vehículos de la Policía Nacional en Valladolid. El Norte

Valladolid

Detenido por robar una mesa de mezclas de 1.200 euros del interior de un coche aparcado

La Policía Nacional ha procedido a la entrega del material recuperado a su propietario

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:30

Comenta

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre en Valladolid por robar una mesa de mezclas, valorada en 1.200 euros, del interior de un vehículo que se encontraba estacionado en la calle Arca Real el pasado 6 de junio, según un comunicado recogido por Ical.

El propietario del coche, que lo había dejado debidamente cerrado, denunció que al ir a utilizarlo a la mañana siguiente encontró las puertas del lado del copiloto abiertas y el interior revuelto, con lo que constató la desaparición del equipo de sonido profesional que guardaba en el maletero. El turismo no presentaba daños externos ni internos.

Noticias relacionadas

Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular

Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular

Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río

Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río

Tras la denuncia, los agentes iniciaron las correspondientes gestiones de investigación, que permitieron por un lado identificar plenamente al presunto autor de los hechos, localizarlo y proceder a su detención y localizar y recuperar el equipo sustraído.

El detenido prestó declaración en dependencias policiales y una vez se informó a la autoridad judicial y se terminó el atestado policial, el varón fue puesto en libertad.

En la jornada del 17 de octubre, la Policía Nacional ha procedido a la entrega del material recuperado a su legítimo propietario, con lo que cierra así con éxito la intervención.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre se masturba a plena luz del día en la plaza de las Cortes
  2. 2 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  3. 3 Herido un octogenario tras colisionar un coche y un bus urbano en San Pablo
  4. 4

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  5. 5 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  6. 6 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  7. 7

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO
  8. 8 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  9. 9

    Los efectivos que acudieron desde Valladolid a la Dana: «No tenían ni agua y se preocupaban de que la tuviéramos nosotros»
  10. 10 Asalta una gasolinera mientras come un helado y acaba detenido en una casa en ruinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido por robar una mesa de mezclas de 1.200 euros del interior de un coche aparcado

Detenido por robar una mesa de mezclas de 1.200 euros del interior de un coche aparcado