Vehículos de la Policía Nacional en Valladolid. El Norte

Valladolid

Detenido por robar cañas de pescar y unos prismáticos de 650 euros del interior de un coche

Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de septiembre en la calle Jacinto Benavente, donde estaba estacionado el vehículo

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:15

La Policía Nacional detuvo a primera hora del pasado martes un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo, en cumplimiento de una requisitoria policial emitida por el Grupo II de la comisaría del distrito de Delicias. Los hechos se remontan al pasado 5 de septiembre, cuando un ciudadano denunció el robo de diversos efectos del interior de su vehículo, estacionado en la calle Jacinto Benavente.

Entre los objetos sustraídos se encontraban cuatro cañas de pescar y unos prismáticos, valorados en 650 euros. Tras la denuncia, agentes especializados en delitos contra el patrimonio iniciaron las correspondientes investigaciones, logrando identificar plenamente al presunto autor. Como resultado, se emitió una orden de búsqueda policial.

El individuo fue localizado a primera hora de la mañana del 21 de octubre por agentes de paisano en servicio de seguridad ciudadana, quienes procedieron a su detención tras confirmar la vigencia de la requisitoria. Al detenido le constan 31 antecedentes policiales por hechos de naturaleza similar. Una vez trasladado a dependencias policiales, se continuó con la instrucción del atestado.

Finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.

