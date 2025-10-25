Detenido un joven tras acceder a las dependencias de una escuela para robar en sus taquillas

El Norte Valladolid Sábado, 25 de octubre 2025, 19:40 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid el 21 de octubre a un joven que accedió a las dependencias de una escuela para robar en sus taquillas. Los hechos fueron denunciados el 8 de octubre en la Comisaría de Distrito Valladolid-Delicias, por la directora del centro docente, según informó en un comunicado y recogió Ical.

En la denuncia manifestaba que una persona desconocida había accedido al centro y sin que nadie se percatase, había forzado la puerta de un cuarto donde estaban las taquillas de los estudiantes. Una vez en el interior, el presunto autor abrió las taquillas y revolvió y tiró todo su contenido en un baño colindante para llevarse dinero en efectivo. La directora tuvo conocimiento de lo ocurrido al ser avisada por un alumno.

Al centro se desplazaron agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica, para efectuar una inspección técnico ocular policial en la sala donde se había producido el robo y trasladaron el resultado de esta a los policías del Grupo VI-Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Los investigadores de la Policía Nacional determinaron la identidad del presunto autor del robo y posteriormente reflejaron en las diligencias policiales como el joven había accedido al centro valiéndose de que había cursado estudios en el mismo el pasado 2024.

Los agentes detuvieron al hombre el 21 de octubre y permaneció en custodia en dependencias policiales hasta que se le tomó declaración ante el instructor del atestado policial. Posteriormente fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial, a quien se le puso en conocimiento las diligencias practicadas.