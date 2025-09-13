Detenido por intentar robar el bolso a una mujer en la calle Huelgas

El Norte Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:41 Comenta Compartir

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer a un hombre acusado de un delito de robo con violencia tras protagonizar un violento intento de robo en la calle Huelgas de Valladolid. La víctima, una mujer de edad avanzada, resultó herida al caer al suelo cuando el agresor intentó arrebatarle el bolso mediante un fuerte tirón, informa Ical.

Según informaron fuentes policiales, el suceso se produjo pasadas las 22 horas, cuando la mujer caminaba sola por la citada calle. En ese momento, un individuo que venía de frente se abalanzó sobre ella y, de manera repentina, agarró el bolso para intentar quitárselo. La violencia del tirón provocó que la víctima perdiera el equilibrio y cayera al suelo, sufriendo lesiones en el codo y la rodilla izquierdos.

El agresor llegó incluso a arrastrar varios metros a la víctima mientras trataba de hacerse con el bolso, sin que finalmente consiguiera su objetivo. La resistencia de la mujer y, sobre todo, la intervención de varios transeúntes que presenciaron la escena resultaron determinantes para evitar el robo. Estos ciudadanos increparon al individuo, lo que obligó a que emprendiera la huida a toda prisa.

La colaboración ciudadana resultó fundamental en la rápida actuación policial. Tanto la víctima como los testigos facilitaron a los agentes una descripción detallada del presunto autor, que fue difundida de inmediato a todas las unidades que se encontraban en servicio a través de la sala CIMACC 091.

Gracias a este despliegue, varias patrullas iniciaron una búsqueda en la zona y, poco después, una dotación de la Policía Nacional localizó a un hombre que coincidía plenamente con las características descritas. La identificación se confirmó además porque fue reconocido por algunos testigos que lo habían seguido discretamente tras los hechos.

El sospechoso fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia y trasladado a dependencias policiales. Durante todo el proceso mostró una actitud muy violenta y agitada hacia los agentes, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad en la intervención, según las citadas fuentes.

La mujer, por su parte, se encontraba muy nerviosa y alterada tras el ataque. Aunque presentaba lesiones visibles en el codo y la rodilla, manifestó su deseo de regresar a su domicilio para tranquilizarse, y pospuso la presentación formal de la denuncia. El detenido fue puesto a disposición judicial y se decretó su puesta en libertad.

