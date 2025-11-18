Detenido por hurtar el móvil y dos décimos de lotería de una empleada de una pizzería

El Norte Martes, 18 de noviembre 2025, 23:23 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron, a última hora de la tarde del domingo 16 de noviembre, a un hombre como presunto autor de un delito de hurto, por aprovechar su acceso a una pizzería como repartidor de una conocida plataforma para robar el móvil y dos décimos de lotería de una empleada del establecimiento.

Los agentes se encontraban realizando labores preventivas de seguridad ciudadana a bordo de un vehículo camuflado cuando fueron comisionados por la sala CIMACC 091 para que se dirigieran a una pizzería de la capital vallisoletana, según informó la Policía Nacional en un comunicado remitido a Ical.

Una vez allí, se entrevistaron con un responsable del establecimiento y con una empleada, que relataron cómo habían entregado un pedido a un repartidor de una conocida plataforma de reparto, quien había aprovechado un momento de descuido para hacerse con el móvil de la empleada, que estaba sobre el mostrador, y que contenía dos décimos de la lotería de Navidad en la funda protectora. El móvil está valorado en 429 euros.

Tanto la propietaria del móvil como el responsable del local solo fueron conscientes del robo cuando vieron las imágenes grabadas por la cámara de seguridad del establecimiento.

Pese a que se pusieron en contacto con la plataforma de reparto para ver si podían hacer volver al repartidor, les resultó imposible, por lo que llamaron a la Policía Nacional.

Una vez que los agentes visionaron las imágenes en las que se apreciaba perfectamente cómo el hombre se hacía con el móvil, realizaron diferentes gestiones tendentes a su localización y detención.

