El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Mingueza
Valladolid

Detenido por hurtar el móvil y dos décimos de lotería de una empleada de una pizzería

Aprovechó un descuido de la trabajadora para hacerse con el teléfono y en cuya funda protectora se encontraban los dos décimos de la lotería de Navidad

El Norte

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron, a última hora de la tarde del domingo 16 de noviembre, a un hombre como presunto autor de un delito de hurto, por aprovechar su acceso a una pizzería como repartidor de una conocida plataforma para robar el móvil y dos décimos de lotería de una empleada del establecimiento.

Los agentes se encontraban realizando labores preventivas de seguridad ciudadana a bordo de un vehículo camuflado cuando fueron comisionados por la sala CIMACC 091 para que se dirigieran a una pizzería de la capital vallisoletana, según informó la Policía Nacional en un comunicado remitido a Ical.

Una vez allí, se entrevistaron con un responsable del establecimiento y con una empleada, que relataron cómo habían entregado un pedido a un repartidor de una conocida plataforma de reparto, quien había aprovechado un momento de descuido para hacerse con el móvil de la empleada, que estaba sobre el mostrador, y que contenía dos décimos de la lotería de Navidad en la funda protectora. El móvil está valorado en 429 euros.

Noticias relacionadas

Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid

Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid

Agreden a un hombre que les recriminó que vigilaran a dos menores mientras grababan vídeos de Tik Tok

Agreden a un hombre que les recriminó que vigilaran a dos menores mientras grababan vídeos de Tik Tok

Tanto la propietaria del móvil como el responsable del local solo fueron conscientes del robo cuando vieron las imágenes grabadas por la cámara de seguridad del establecimiento.

Pese a que se pusieron en contacto con la plataforma de reparto para ver si podían hacer volver al repartidor, les resultó imposible, por lo que llamaron a la Policía Nacional.

Una vez que los agentes visionaron las imágenes en las que se apreciaba perfectamente cómo el hombre se hacía con el móvil, realizaron diferentes gestiones tendentes a su localización y detención.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  2. 2

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  3. 3

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  4. 4 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  5. 5 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  6. 6

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  7. 7

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid
  8. 8

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid
  9. 9 Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia
  10. 10

    El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido por hurtar el móvil y dos décimos de lotería de una empleada de una pizzería

Detenido por hurtar el móvil y dos décimos de lotería de una empleada de una pizzería