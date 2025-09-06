El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una dotación de la Policía Nacional detuvo al autor de los destrozos en el hostal.
Detenido en un hostal por arrancar tres televisores de la pared y tirar uno de ellos por la ventana

El arrestado accedió a varias habitaciones no ocupadas y destrozó también dos lámparas, una silla y una cafetera

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:15

Agentes de Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de daños en un hostal. Los hechos ocurrieron cuando el responsable de un local de hospedaje de la capital solicitó presencia policial para denunciar unos destrozos causados por personas desconocidas en dos habitaciones y una sala del establecimiento.

Los agentes pudieron apreciar que alguien había arrancado de cuajo los televisores de la pared de esas dos habitaciones, encontrándose uno de ellos en el suelo de un patio interior junto a los restos de una lámpara y una silla, que presumiblemente alguien había arrojado desde la ventana de la habitación. Del otro televisor no había rastro alguno.

En la sala común del establecimiento había restos rotos por el suelo de una cafetera. En ese momento se personó un conserje del hostal que había trabajado durante la madrugada y había observado a través de las cámaras cómo llegaban al hostal un joven que se alojaba en una de las habitaciones acompañado de otros tres, todos ellos al parecer bajo los efectos del alcohol.

El conserje señaló que había visto al mencionado joven acceder a las habitaciones que presentaban los daños, estando estas desocupadas de clientes, por lo que tenían la llave en la puerta. Los agentes llamaron a la puerta de la habitación ocupada por el joven, y lo sorprendieron en su interior junto a tres individuos. En esta habitación también había sido arrancada la televisión de cuajo y estaba tirada en el suelo, junto a los restos de una lámpara.

El individuo que estaba hospedado en esa habitación reconoció a los agentes haber cometido todos los destrozos estando bajo los efectos del alcohol y no recordando qué había hecho con el televisor que faltaba de una de las habitaciones afectadas. Los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de daños, y a su traslado a dependencias policiales. El responsable del hostal manifestó su intención de interponer denuncia por lo ocurrido. Tras ser oído en declaración, el joven ha sido puesto en libertad con la obligación de comparecer cuando lo requiera ante la autoridad judicial.

