Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid El presunto agresor era conocido por haber protagonizado hurtos previos en el establecimiento

El Norte Valladolid Lunes, 27 de octubre 2025, 19:34

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la tarde del pasado jueves 23 de octubre a un hombre como presunto auto de un delito de lesiones en un supermercado ubicado en el barrio de las Delicias.

Los efectivos de seguridad fueron requeridos por la sala CIMACC 091 ante el aviso de una agresión ocurrida en el interior del local. Los agentes se desplazaron de inmediato al lugar ya que se encontraban realizando labores de prevención de la delincuencia y atención al ciudadano en un vehículo policial uniformado. A su llegada, los empleados del establecimiento les informaron de que mantenían retenido a un hombre que acababa de agredir a una trabajadora.

La agredida manifestó a los agentes que, mientras desempeñaba sus funciones como cajera, vio como el hombre entraba al supermercado y le identificó como el autor de varios hurtos previos cometidos en el establecimiento. Tras haberle reconocido, la mujer le solicitó que permaneciese en el interior del local para su identificación policial. Ante esto, el presunto agresor intentó abandonar el lugar, momento en el que la empleada se interpuso para impedir su salida.

Al ver que le entorpecían el paso, el individuo reaccionó de forma violenta, empujando a la trabajadora y sujetándola por la ropa y el brazo, arrastrándola por el suelo durante varios metros hasta la vía pública, según informa la Policía Nacional en un comunicado remitido a medios.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió golpes en la espalda, brazosa y mano derecha, siendo auxiliada y liberada por los viandantes que detuvieron al hombre hasta la llegada de los agentes. La mujer fue trasladada al Hospital Universitario Río Hortega para valorar el nivel de sus lesiones.

El agresor fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones y posteriormente fue trasladado a dependencias policiales para finalizar el atestado. Se presentó al detenido ante la autoridad judidical que acabó determinando su puesta en libertad.