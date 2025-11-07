El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Agentes de la Policía Nacional. Alberto Mingueza
Valladolid

Detenido por forzar la puerta de una furgoneta y llevarse herramientas y menaje de cocina

El hombre fue identificado por una grabación y le constan 21 denuncias por hechos similares

El Norte

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:19

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre en Valladolid el pasado 4 de noviembre como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras forzar la puerta lateral de una furgoneta comercial y llevarse de su interior menaje de cocina y herramientas. Al citado le constan 31 detenciones policiales, según informaron fuentes policiales recogidas por Ical.

Dado que no era la primera vez que le ocurrían hechos similares, el denunciante había instalado un sistema de videovigilancia para intentar disuadir a los delincuentes de robarle, y había grabado como ocurrían los hechos. Esta grabación la aportó a la denuncia, donde los agentes pudieron ver las imágenes y reconocer, sin ningún género de dudas, al presunto autor del robo.

Se trata de un delincuente habitual, un hombre especializado en delitos contra el patrimonio, a quien le constan 31 detenciones policiales, siendo las dos últimas detenciones en el mes de octubre, con un lapso entre ellas de seis días, y ambas por delitos contra el patrimonio.

Tras esclarecerse la identidad del presunto autor, los agentes iniciaron su búsqueda culminando con éxito en la tarde del día 4 de noviembre en Valladolid, al ser localizado en la vía pública y detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo. El detenido ha permanecido bajo custodia en dependencias policiales hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.

