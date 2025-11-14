Detenido el exhibicionista de Parquesol por actos de índole sexual frente a una menor

El Norte Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:59 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este jueves al exhibicionista de 34 años que hace dos semanas ya fue identificado por la Policía tras protagonizar incidentes de índole sexual en los barrios de Parquesol y Villa de Prado. En esta ocasión, los hechos se produjeron sobre las 15:00 horas en la calle Monasterio Santa María de la Vid, en las inmediaciones de la plaza de las Cortes de Castilla y León, y el hombre fue arrestado al cometer el acto ante una menor de edad.

Al mediodía de este día 13, la sala CIMACC 091 fue requerida para que se personara en la citada calle por un presunto delito de exhibicionismo ante una menor de edad. Fue el personal de seguridad de las Cortes de Castilla y León quien alertó a la Policía Nacional de Valladolid tras observar cómo un individuo se encontraba realizando actos de índole sexual entre vehículos estacionados, coincidiendo con el paso de una menor de edad, aparentemente de unos 12 años, que vestía uniforme escolar.

Inmediatamente, una dotación se desplazó al lugar y localizó a una persona que coincidía con la descripción facilitada. Al percatarse de la presencia policial, el individuo emprendió la huida a pie, si bien fue alcanzado por los agentes instantes después. Cuando le interceptaron, aseguró conocer conocer la razón por la que los policías estaban allí. Manifestó que se estaba bajando los pantalones como parte de una supuesta «broma para observar la reacción de la gente». Asimismo, admitió haber sido sancionado administrativamente por comportamientos similares.

Posteriormente, se confirmó que se trataba de la misma persona que había sido observada cometiendo el acto frente a la menor. Por todo ello, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de exhibicionismo ante menor de edad. El detenido ha sido puesto en libertad con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.