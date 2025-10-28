El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Detenido por agredir e intentar quitar el móvil a un viandante que le pilló merodeando en coches

«¿Qué estás haciendo? Me estás grabando con el móvil, dame el móvil, dame el móvil», le espetó el hombre, al que le constan 52 arrestos previos, a la víctima

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 15:11

Comenta

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado domingo por la noche en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia. Los hechos ocurrieron en la tarde de ese mismo día en el Paseo del Cauce, cuando la víctima, un varón, se dirigía a su domicilio. En ese momento pudo ver a un individuo, de aspecto físico deteriorado, que estaba examinando el interior de varios vehículos estacionados, ayudado de la luz de su móvil.

La víctima, sospechando que este hombre estuviera pretendiendo robar dentro de los coches, inició una llamada de móvil a su mujer para contárselo. Al pasar a la altura del hombre, este se volvió repentinamente hacia la víctima, y al grito de «¿Qué estás haciendo? Me estás grabando con el móvil, dame el móvil, dame el móvil», le golpeó repentinamente con un fuerte manotazo intentando quitarle el teléfono.

Se produjo un forcejeo entre víctima y agresor, en el que el agresor cayó al suelo y al levantarse le propinó un puñetazo en la ceja derecha a la víctima. Cuando el agresor se percató de que había una llamada en curso en el teléfono móvil, se dio a la fuga del lugar. La víctima llamó en ese momento a la sala CIMACC 091 para solicitar presencia policial.

Instantes después acudieron al lugar tres dotaciones de la Policía Nacional de Valladolid, dos uniformadas y una tercera de paisano, que se encontraban realizando labores preventivas de seguridad ciudadana para evitar la comisión de hechos delictivos. Mientras una dotación atendía a la víctima y recababa datos de la descripción física del autor, las otras dos iniciaban una batida por las inmediaciones para localizarlo. Gracias al rápido despliegue, el hombre fue localizado poco después por una de las dotaciones.

En libertad

La víctima fue informada de los trámites a seguir y se desplazó a dependencias de la Policía Nacional para presentar la correspondiente denuncia por lo ocurrido, mientras que el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia y trasladado a la Comisaría de Delicias para su custodia.

El detenido, al que le consta en las bases de datos policiales haber sido detenido en 52 ocasiones por la Policía Nacional, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.

