Estado del coche tras impactar contra la valla. Alberto Mingueza

Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid

Según han precisado agentes de la Policía Municipal, el conductor, de edad avanzada, sufrió un despiste mientras conducía

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:46

Un hombre de edad avanzada ha resultado herido esta tarde al estrellar su coche contra una valla en la calle Juan Carlos I, a la ... altura del cruce con la calle Canterac, en el barrio de Las Delicias de Valladolid. Según han precisado agentes de la Policía Municipal de Valladolid a este periódico, el conductor ha sufrido un despiste mientras circulaba.

