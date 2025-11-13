Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid

Un hombre de edad avanzada ha resultado herido esta tarde al estrellar su coche contra una valla en la calle Juan Carlos I, a la ... altura del cruce con la calle Canterac, en el barrio de Las Delicias de Valladolid. Según han precisado agentes de la Policía Municipal de Valladolid a este periódico, el conductor ha sufrido un despiste mientras circulaba.

Estado del coche y del mobiliario urbano tras el impacto. Alberto Mingueza Estado del coche y del mobiliario urbano tras el impacto. Alberto Mingueza Estado del coche y del mobiliario urbano tras el impacto. Alberto Mingueza 1 /

Por el momento, los agentes trabajan en regular el tráfico de la zona, así como en esclarecer las causas de este suceso que, según han detallado, parece una distracción al volante. Por suerte, este aparatoso accidente no ha tenido que lamentar víctimas pero ha provocado grandes daños materiales.

La parte delantera del turismo ha quedado destrozada y el mobiliario urbano contra el que ha colisionado tendrá que ser sustituido, puesto que gran parte de la valla ha terminado esparcida por diferentes puntos de la calle.

Hasta el lugar, se ha desplazado una ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender al hombre, que ha sufrido heridas leves en su rostro tras impactar con el airbag del volante.

Este no ha sido el único suceso del día en el que se han visto implicados vehículos. Entorno a las 11:20 de la mañana, dos turismos han colisionado frontalmente en la N-122, a la altura de la localidad vallisoletana de Traspinedo. Las personas implicadas en el accidente requirieron asistencia sanitaria por dolores leves causados en un impacto que ha provocado importantes daños materiales en los vehículos.