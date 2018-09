La UVA destroza la barrera de la discapacidad

«A veces no es fácil transmitir que solo quieres las mismas oportunidades»

Celia da gracias por mantener la visión central en su ojo derecho, aunque con la agudeza visual reducida, porque eso le permite realizar las prácticas de laboratorio en Físicas, donde cursa 4º. Por un lado no le basta para poder conducir, pero sí para ser «una 'freak' de la Fórmula 1». Por otro, le alcanza para irse de Erasmus a Italia, pero no para que respeten su discapacidad a la hora de coger sitio.«Los primeros días allí me tuve que sentar en el suelo, porque si me quedo atrás es como que no voy». Y aclara algo que revaloriza lo que ocurre en la Universidad de Valladolid: «Allí el servicio de Asuntos Sociales no existe y en Física son doscientos, más que aquí en toda la carrera, y la clase no tenía sitio para todos». La solución que le dieron los profesores fue que se lo dijera a los compañeros. Agua.Al final, se alió con una amiga para lograr hacerse con uno de esos huecos privilegiados desde los que poder seguir con normalidad las clases.

A Celia la eligió la Física, en realidad. «Desde niña, siempre me ha gustado mucho la Física. Mi padre empezó pero por motivos de la vida no pudo terminarla y disfrutaba explicándome las cosas con modelos, me hacía simulaciones con pelotas y una linterna para ver cómo funcionaba el universo...». Luego llegaron la afición por los coches, la aerodinámica y las dudas entre hacer Ingeniería, Historia o Física. Incluso Periodismo. Lo de Historia, de momento, lo tiene en la agenda «para cuando termine Físicas y empiece a trabajar».

«Sufrí bastante acoso escolar en el colegio, y eso influyó a la hora de elegir. Y una vez que tenía claro que quería hacer una carrera técnica o de ciencias, un motivo a favor de Física era que no había en Málaga. Quería salir de allí. Y la UVA tenía buen nivel en Física», explica. Una carrera muy dura que además se complica cuando tu discapacidad no se aprecia de primeras si no lo dices y no sabes que hay un servicio de Asuntos Sociales. «Es difícil porque como alumna me echa para atrás ir a hablar con un profesor y decirle 'no te puedo seguir bien en clase'. Hay veces en las que transmitir que solo quieres tener las mismas oportunidades que los demás, no es fácil». Eso le provocó algún disgusto. «A mí un profesor poco más o menos me llamó idiota. A mí el laboratorio se me da bien, pero tengo una agudeza visual disminuida y en algunas cosas me cuesta más tiempo, y si el profesor no quiere poner buena voluntad... Luego con el resto de profesores no he tenido problema».

No es, desde luego, una forma de actuar generalizada. Por contraposición recuerda a Abel Calle, hoy vicerrector. «Cuando hice su examen tuve algún problema porque llevo una prótesis con forma de lentilla y mi ojo está detrás y tuve que salirme porque me molestaba mucho. Él fue muy comprensivo y se ofreció a que hiciera el examen al día siguiente, pero con lo que había hecho me daba para aprobar y no quise repetirlo para sacar más nota porque tenía otro dos días más tarde», recuerda.

Las dificultades derivadas de la enfermedad están ahí, pero Celia demuestra carácter y tozudez para sobreponerse. «Los problemas, demostraciones, tienes que copiarlas. Y para mí es un problema porque al ver solo con un ojo y tener que fijar la vista lejos, cerca, lejos, cerca, me acabo cansando mucho. Me duele la cabeza más... Pero bueno, poco a poco».