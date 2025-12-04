Desprecio de la tristeza

Jaime Rojas Valladolid Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:14 Comenta Compartir

Achinados los ojos por la niebla deambulan los humoristas por las calles de Valladolid. Son legión, contra todo pronóstico en esta tierra, porque para 'desaboríos' al sur, y para bruscos al norte del Pisuerga. «Donde la helada la sirven de tapa y la niebla bloquea los gps», asegura un anuncio radiofónico de una empresa de calefacciones de la ciudad, en una incursión reciente de la publicidad en la ruptura de los estereotipos de la rigidez y seriedad vallisoletanas.

Y entre esos prodigios inesperados del humor brotó Leo Harlem, allá a finales del siglo pasado, aunque no sé si fue por la Pascua o por la Trinidad, en una ciudad de chicas distantes que caminaban con naricilla respingona y de chicos para quienes ligar era un milagro y no un pecado.

Las noches del Harlem

Apostado detrás de la barra del Harlem, del que tomó su nombre artístico -lo de Leo viene de Leonardo y su alegría supongo que de su segundo apellido, Feliz-, ubicado entre las plazas de los Arces y de San Miguel, íbamos a tomar cervezas aderezadas con sus bromas, a veces en forma de chistes convencionales y otras, las más, con ingeniosas respuestas a todo lo que le dijeras, como si se hubiera teletransportado hasta el corazón pucelano un camarero gaditano del Mentidero, de plaza Mina o de la Viña. Leo había estudiado en Maristas, donde según uno de sus compañeros, mi hermano Cuchi, ya destacaba por escudriñar todo tipo de humoradas. Luego le recuerdo en la Facultad de Derecho, compartida con Filosofía en el viejo edificio de la plaza de la Universidad, aunque para él y para muchos la sede central estaba fuera de las decimonónicas aulas.

A ambas orillas del Pisuerga surgieron, como vendedores de paraguas en una gran urbe en un día lluvioso, humoristas, para terminar de quebrar el techo de cristal de nuestro circunspecto carácter. La culminación a la cosecha abundante de cómicos llegó en septiembre de 2022 cuando cinco de estos productos de la cantera vallisoletana de la risa pronunciaron el pregón de las fiestas patronales de la Virgen de San Lorenzo. Emergieron del Ayuntamiento para mirar hacia la Plaza Mayor y pregonar a los cuatro vientos que «supongo que estamos en este balcón por ser graciosos, pero tenemos claro que no somos ni de coña los más graciosos de Valladolid; todos sabemos de sobra que en cada grupo de ahí abajo hay una persona mucho más graciosa que nosotros». Eso espetó a la nutrida concurrencia JJ Vaquero, -quien asegura que la niebla vallisoletana se puede untar en pan- al que acompañaban Fran 'El chavo', Quique Matilla, Roberto Chapu y Alex Clavero, que cerró con una confesión que certifica cómo nos ven allí fuera: «He recorrido toda España y he hecho mil chistes con Valladolid y su frío». Y también de la recurrente niebla de la que dice que buscas la palabra en google y «sale antes Valladolid que el perro de Heidi».

«A ambas orillas del Pisuerga surgieron, como vendedores de paraguas en un día lluvioso, humoristas»

Cuando era San Mateo

Antes de toda esta explosión de festival del humor, de liberación delugares comunes, y siempre con la compañía de la condensación en el aire, Valladolid tenía el teatro y el cine escrito en la cara, como afirman que Manolete llevaba la muerte antes de enfrentarse a los Miura en la corrida de Linares. Éramos de teatro a tiempo parcial y de cine, a tiempo completo, salvo fiestas religiosas de cumplimiento obligado. Las dos musas de los escenarios teatrales, la doble cara trágica y cómica, acontecían en la ciudad casi solo en el tiempo anual de la feria de septiembre, cuando el patrón era San Mateo, un santo contemporáneo de la meteorología desapacible. Los teatros se llenaban de público desamparado el resto del año, a pesar del gusto de siglos por la escena. Así, acudir a una obra teatral formaba parte de los mandamientos interiorizados por los vallisoletanos para participar en la feria, como lo era hacer una visita a la de los caballitos y carruseles o a la de Muestras. Luego, las divinidades se extendieron en el calendario y el teatro dejó de ser un espectáculo eventual para que sus bambalinas ocuparan más fechas hasta convertirse la ciudad en una plaza deseada por las compañías y de continua oferta.

Un barrio, un cine

El cine era otro asunto y habitaba en cada esquina. Gozó de otra evolución, con caminos que han recorrido del todo a la crisis y de la crisis a la transformación para llevar la mayor parte del 'show' de las salas lejos del centro de la ciudad y así convivir con otros entretenimientos y consumos en las superficies comerciales. Hubo años en los que el lema era un cine por barrio o, si lo prefieren, ni un barrio sin cine. Parecía algo orquestado como un hombre, un voto, pero de película basada en hechos reales: un barrio, un cine.

«Las tardes de cine eran el divertimento de la caudalosa generación del 'baby boom'»

Las tardes de cine eran el divertimento de la caudalosa generación del 'baby boom' , esos 'boomers' en su día bien recibidos al llegar con un pan bajo el brazo y a los que ahora quieren que con su pan se lo coman por haberse transmutado en copiosos y costosos pensionistas. Las salas, entre las que estaban no solo las puramente cinematográficas sino los viejos teatros como Zorrilla, Calderón, Lope de Vega o Carrión, llenaban su programación de estrenos, reestrenos y programas dobles de sesión continua, entre palomitas -con las molestas pipas por fortuna vedadas-, con sus entradas numeradas o a la libre voluntad de quien llegara antes, y con sus taquilleros, porteros, acomodadores y operadores peculiares como el entrañable personaje de Alfredo en 'Cinema Paradiso'. Del Alameda al Moderno Cine La Rubia -el mejor sin duda y tengo mis razones para asegurarlo-; del Babón al Embajadores o del Matallana al Castilla, pasando por el Rex, el Goya o el Capitol, la chavalada atiborraba las salas de barrio para dar el salto a los céntricos Coca y Roxy y, por fin, al Vistarama, en la Rondilla, culminación de la modernidad, con su limpio sonido 'dolby' y en estéreo que impresionaba al más ilustrado, para vivir en carne propia las acometidas de 'Tiburón' o la inflamable 'El coloso en llamas' allá por los setenta. Luego vinieron otras películas cuyos efectos especiales y ritmo ya no sorprendían a los avezados para dar paso a los minicines y al fin decaer la inmensa mayoría de las salas en los movidos ochenta, en una agonía al mismo tiempo que lo hacía el siglo que los vio nacer y crecer.

Seminci

Y en medio de tan democrático y multitudinario disfrute del cine, y de su trágico destino, de los barrios al centro y del centro a los barrios sin pestañear para no perderte ni una secuencia, crecía la Semana Internacional de Cine. Nacida como Semana de Cine Religioso, ya de camino a los siete decenios, también evolucionó como casi todo al final del franquismo, para adoptar el nombre de Seminci. La ciudad fue poco a poco interiorizando el festival como uno de los suyos, a pesar de que sus películas resultaban raras a los ojos de unos espectadores acostumbrados a otro tipo de cine, más comercial y sin esa gaita de la versión original. Porque ver una cinta japonesa con subtítulos en francés era un ejercicio inalcanzable y demasiado vanguardista para el común de los vallisoletanos, aquí, donde dicen se habla el mejor castellano del mundo y el resto de idiomas son dialecto, aunque luego era frecuente jactarse de que aquello había sido la película de nuestras vidas. Seminceros fervorosos aparte, cada año más pero menos que los cinéfilos de palomitas y cantimplora, a los comunes les resultaba aún territorio ignoto hasta que en plena agonía de las salas -ya saben, un barrio, un cine- en la edición de 1991 se produjo un hecho insólito: la ganadora del certamen fue una película inteligible, al más puro estilo Hollywood, 'Thelma & Louise', de Ridley Scott. Un punto de inflexión en el festival gracias a una cinta que luego triunfó en las salas comerciales entre el gran público.

«La ciudad fue poco a poco interiorizando el festival de cine como uno de los suyos»

Resuelta esa insoportable levedad de la tirantez con el cine sueco –Bergman era el ganador más repetido, hasta tres veces– o con el boliviano, búlgaro o chino, la Seminci dio un salto al corazón de la ciudad para que la considerable tropa de vallisoletanos devoradores de cine se acercará a un festival, sin detenerse a pensar que ese no era su sitio. El certamen crece y ahora se espera cada octubre como el Santo Advenimiento, que su origen religioso permite tomarse esa licencia.

Humor, teatro y cine para despreciar la tristeza, en una ciudad de fama austera e impávida, que el mundo, ya saben, es un lugar extraño. Porque hay ciudades por ciudades; pueblos por pueblos y «villa por villa en el mundo cuando los años felices brotaban de mis raíces, tú Valladolid profundo», que cantó el poeta vallisoletano de la Generación del 27 y Premio Cervantes, Jorge Guillén. Él dejó obligado su Valladolid, el mismo que no vio Frank Sinatra, quien para su infortunio nunca disfrutó del 'show' vallisoletano, tan 'showman' él. «Solo se vive una vez y de la manera que vivo, con una basta», sentenció, aunque hubiera necesitado otra vida en el bolsillo para una inmersión en la ciudad y no exactamente en el Pisuerga, que nadie se lo hubiese recomendado.

Porque Valladolid bien vale un telón levantado, una sesión de película y, sobre todo, una risa que se vislumbre en la mañana de niebla, que, como bien conocen, precede a una tarde alegre de paseo.

Valladolid te quiero El artículo que acabas de leer forma parte del serial 'Valladolid te quiero' (aquí puedes ver todos sus contenidos ) que El Norte de Castilla publicará los martes, jueves y domingos del mes de diciembre tanto en su edición digital como en su página web. En este proyecto Nieves Caballero, Jaime Rojas, José F. Peláez, José Anselmo Moreno, Juan Carlos de Margarida, Angélica Tanarro, Eloy de la Pisa, Teresa Sanz Nieto, Alfonso Niño, Enrique Berzal, Javier Burrieza y Susana Ahijado comparten espacio con doce ilustradores.

Reporta un error