Helena Caballero. Subdelegada del Gobierno en Valladolid «No desistimos del soterramiento, pero la integración es pájaro en mano» Helena Caballero, durante la entrevista. / Henar Sastre Entrevista con la responsable de inversiones en infraestructuras y coordinación de las fuerzas de seguridad en Valladolid VÍCTOR VELA Sábado, 25 agosto 2018, 23:07

Helena Caballero (Cangas del Narcea, Asturias, 1959) estrenó cargo el 10 de julio como nueva subdelegada del Gobierno, la antena del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Valladolid, el rostro político de las inversiones en infraestructuras o la coordinación de las fuerzas de seguridad.

–¡Menuda racha!

–Pues sí.

–Un crimen en Castrillo-Tejeriego, un hombre apuñalado por su expareja en Tudela, hospitalizados en Viana por peleas...¿Hay inseguridad en la provincia?

–Valladolid es una provincia muy segura. En esta responsabilidad sigo los casos día a día y todos los días hay alguno. Te sorprende cuando no estás acostumbrado. Pero todos se resuelven con una tremenda rapidez. Eso es lo que garantiza nuestra seguridad.

–Ha dicho que hay pocos agentes de la Guardia Civil en la provincia.

–Sí, hay una necesidad de más agentes. Con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ocurre lo mismo que ha ocurrido con todo el sector público. La crisis se cebó con él, se perdieron activos, durante estos años se congelaron las plantillas, no ha habido reposición que al menos equilibrara las jubilaciones y algo más. Este año, para paliar esto, el Gobierno ha hecho la mayor oferta de empleo público. En fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se ha estimado una pérdida de efectivos del 10% y el Gobierno ofrece 5.000 plazas nuevas en turno libre.

–Que para Valladolid serían...

–No lo sé, las oposiciones son a nivel nacional y es en la última fase cuando salen todos los destinos.

–Dijo que Valladolid, en proporción con las incidencias, tiene menos agentes que León, por ejemplo.

–Desde luego, vamos a luchar siempre para que haya más plazas en este sector. Pero también en los demás. Los sectores básicos tienen que estar mejor cubiertos. A pesar de esa situación, los hechos nos demuestran que los casos se resuelven con una gran rapidez. Eso quiere decir que se optimiza la organización de los efectivos y que la gran profesionalidad de los funcionarios hace que se echen sobre la espalda un gran trabajo.

–Ahora que empieza a conocer las tuberías, las tripas de la provincia, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención?

–Pues, precisamente, que todos los días hay algún siniestro. Los ciudadanos tenemos la sensación de que nunca pasa nada en Valladolid. Realmente pasa muy poco comparado con otras provincias. Pero cuando estás dentro, como te informan, ves que pasa de todo. Pero es muy tranqulizador que no ha terminado casi el día y ya tienes la solución. Con lo cual, la sensación que tienes siempre es que se garantiza la seguridad ciudadana.

–¿Y necesidades?

–Claro que las hay. Hay que dar un impulso importante a las infraestructuras, porque es un sector que con la crisis también se ralentizó bastante.

–Bueno, con la crisis y antes, porque la Autovía del Duero...

–Ha tenido una tramitación muy...

–A ver.

–Muy complicada. Si recordamos, casi cuando ya estaban los proyectos avanzados, el trazado decidido y casi iniciadas las expropiaciones de un primer tipo de proyecto, hubo una contestación social importante de la que se hizo eco la Junta, lo que obligó a tomar otras decisiones y a empezar de cero, también con otro nuevo trazado.

–¿Y ahora?

–Ya está el nuevo trazado, están avanzadas bastantes fases. El tramo entre Tudela y Quintanilla recibirá 234 millones para 35 kilómetros. Es lo que ha comprometido el Gobierno para darle el impulso definitivo. Este compromiso es muy importante, porque para esos 35 kilómetros en 2018 había presupuestados 6,1 millones y, sin embargo, el Gobierno compromete el total, los 234, con ocho más para las expropiaciones. El espaldarazo es absoluto.

–Estamos muy acostumbrados a promesas que luego...

–Por eso hay que hacer compromisos presupuestarios, que es lo que se ha hecho en este caso.

–Está también la autovía de León.

–Pelearemos por acelerar los trámites. Lo primero ha sido ver en qué fase están de redacción y estudio en la parte de Valladolid. Eso es lo que hay que acelerar, que no vayan a ritmo lento. Pero acelerar dentro de los plazos legales de tramitación.

–¿Desde una Subdelegación del Gobierno se puede hacer algo?

–Estando vigilante, sí.

–La Ciudad de la Justicia...

–Para que haya partida presupuestaria tiene que estar el proyecto avanzado. Aquí el gran avance es el que va a presentar el Ayuntamiento en breve, un convenio con una empresa para que pueda hacerse cargo del Colegio del Salvador y a través de una permuta...

–¿Cómo ve esa operación?

–El interés del alcalde y el concejal de Urbanismo es que todos los servicios jurídicos estén en el centro para que el centro siga vivo. Esta solución parece que está muy avanzada.

–Y luego...

–Ya me he reunido con el gerente de Justicia en Castilla y León, que no tiene transferidas las competencias. Y esta es una de las prioridades, en cuanto se den los pasos y se pueda poner a disposición los terrenos para empezar a hacer el proyecto.

–Otro aspecto vinculado a la capital es el soterramiento, abandonado por falta de respaldo del Gobierno central.

–Dinero.

–¿Eso va a cambiar?

–La cuestión está clara y es el refrán castellano de más vale pájaro en mano que ciento volando. El pájaro en mano es, en primer lugar, permeabilizar la ciudad. Y ahí ya se consiguió un buen presupuesto, una buena cantidad de millones y ya se está viendo, con el inicio de las obras en Pilarica. Conseguir que sea más fluido el tráfico, que se pueda remodelar la estación de trenes, conectada con la de autobuses y que haya un centro intermodal. Eso es el pájaro en mano. Y el ciento volando, al que, desde luego no desistimos, es seguir en las negociaciones con el Ministerio de Fomento para ver si es posible que pueda haber dinero para este proyecto. Pero ya hubo veinte años de a ver si es posible y de un engaño, porque ha sido así. Al menos, vemos pájaro en mano con la integración y se ha empezado a mejorar la ciudad.

–El día 15 Óscar Puente presenta su candidatura a la reeleción. Y lo hará sin esa posibilidad de soterrameinto. ¿Le puede penalizar?

–Ya penalizó al alcalde anterior, que es el que no lo consiguió después de prometerlo durante veinte años.La gente en Valladolid es muy sensata y muy de esa idea de pájaro en mano: sigamos insistiendo a ver si se consigue otra cosa, pero de momento, pájaro en mano.

–Óscar Puente, ¿de nuevo alcalde?

–Es un gran líder. Tiene una personalidad evidente, nadie la tiene que adivinar. Él es muy claro en sus manifestaciones y eso se agradece por parte de la ciudadanía, que le hablen claro.