El desatasco burocrático permite a 441 extranjeros convertirse en vallisoletanos Una boda interracial. / Miguel de las Cuevas Entre los 39 que obtuvieron la nacionalidad española después de contraer matrimonio ganan las mujeres por tres a uno ÁNGEL BLANCO ESCALONA Lunes, 22 abril 2019, 07:35

El trámite para la obtención de la nacionalidad española ha recuperado más o menos la normalidad después del colapso que sufrió en 2017 por razones informáticas y administrativas, según explicó en su día la Dirección General de los Registros y del Notariado. Sin embargo, las 411 concesiones formalizadas en Valladolid en todo 2018 –fueron 202 hombres y 209 mujeres– son una de las cifras más bajas de los últimos años, lo que deja entrever que la burocracia sigue aún haciendo de las suyas. Dicha cantidad, si bien no tiene nada que ver con las 135 concesiones del año anterior, está muy lejos de las 1.704 de 2013. También queda notablemente por detrás de las 550 de 2016.

Las personas de nacionalidad extranjera pueden obtener la española si cumplen alguno de los requisitos legales, el primero de los cuales es ser españoles de origen, es decir, nacidos de padre o madre española; o haber nacido en España de padres extranjeros pero uno de los cuales nació en España; o bien ser un menor de edad adoptado por un español. El año pasado, en Valladolid, 48 personas de origen extranjero obtuvieron pasaporte español por el hecho de haber nacido en España.

La forma más habitual, no obstante es la obtención de la nacionalidad en virtud de la residencia. Esta forma de adquisición exige una estancia en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Por esta vía llegaron el año pasado 159 nuevos vallisoletanos.

Ahora bien, existen casos en los que el período de residencia exigido se reduce. A cinco años para aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado (ninguno en este caso) y a dos años para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. Este es el requisito mediante el cual recibieron la nacionalidad española un mayor número de personas en Valladolid, en concreto 163.

Cuatro de cada diez nuevos españoles de Valladolid son de procedencia marroquí

Otras 39 personas (diez hombres y 29 mujeres) se convirtieron en españoles a efectos legales y vallisoletanos a efectos estadísticos porque, en el momento de la solicitud, llevaban ya un año casados con un español o española (y no se encontraban separados legalmente o de hecho, claro).

Por último, otras dos personas completan la lista por 'otros motivos' no especificados. No consta pues, si fue por lo que se conoce como 'carta de naturaleza', es decir, la forma de adquisición de la nacionalidad que «tiene carácter graciable y no se sujeta a las normas generales». La otorga o no discrecionalmente por el Gobierno mediante real decreto, tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales.

Y pueden votar

Cuatro de cada diez vallisoletanos que obtuvieron el DNI español el año pasado fueron de origen marroquí (160 personas). Entre los sudamericanos predominaron los procedentes de República Dominicana (45), seguidos de los colombianos (36), ecuatorianos (20), brasileños y cubanos (ambos con 18), paraguayos (15) y peruanos (13). La lista la completan diez rumanos, ocho bolivianos, siete venezolanos, siete paquistaníes, cinco argelinos, cuatro ucranianos, cuatro senegaleses, dos argentinos, un nigeriano, un nicaragüense y otros 37 sin especificar.

La obtención de la nacionalidad libra a los inmigrantes de tener que actualizar la autorización de residencia en el país y otorga los mismos derechos que tienen las personas nacidas en España. Pasan, así, de ser inmigrantes a ser importantes para los partidos políticos, ya que tienen derecho a voto. También les habilita para la libre circulación en el espacio Schengen que componen 26 países europeos, con lo que pueden buscar trabajo fuera de España.