Denunciado el conductor de un turismo por transportar numerosas cajas de fresas de forma incorrecta Imagen del turismo inmovilizado / @PoliciaVLL El conductor del vehículo llevaba también la ITV caducada LUCÍA CARRERA Valladolid Jueves, 14 marzo 2019, 12:42

La Policía Municipal de Valladolid denunció el martes al conductor de un turismo por poner en riesgo la seguridad vial al transportar mercancía mal acondicionada. En concreto, numerosas cajas de fresas que estaban distribuidas por los asientos traseros y del copiloto. El vehículo tenía, además, la ITV caducada.

Fuentes de la policía han explicado que el conductor tenía la intención de transportar la mercancía hasta la provincia de Palencia. Al ser parado por el agente e inmovilizado el vehículo, el conductor contrató un camión de Mercaolid para efectuar el traslado del cuantioso cargamento de fresas.

¡Cuando circulas de esta manera no sólo te pones tú en peligro!

Denunciado por transportar mercancía mal acondicionada en un turismo y además por tener la ITV caducada.

¡¡Inmovilizado!!



En #SeguridadVial no todo vale... pic.twitter.com/QyhQre40zK — PoliciaValladolid (@PoliciaVLL) 13 de marzo de 2019

La multa a la que tendrá que hacer frente el conductor asciende a 200 euros por transportar mercancía mal acondicionada y otros 200 euros por no tener la ITV en regla.

Interior del vehículo. / @PoliciaVLL

La cuenta de Twitter de la Policía Municipal de Valladolid ha recordado a los usuarios que en seguridad vial no todo vale y que se debe actuar con responsabilidad, no solo para no ponerse en peligro a uno mismo, sino para no poner en riesgo al resto de usuarios.