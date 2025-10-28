CC OO denuncia una nueva agresión en el Zambrana y alerta del consumo de drogas

El Norte Valladolid Martes, 28 de octubre 2025, 15:07 Comenta Compartir

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC OO) de Castilla y León ha vuelto a denunciar la grave situación que viven las personas trabajadoras del área de reforma del centro de menores Zambrana después de que el pasado domingo se produjera una nueva agresión a un educador, que se encuentra de baja desde el día de los hechos.

El sindicato advierte de que estos episodios reflejan «la ausencia de medidas eficaces de prevención y protección para el personal educativo, que desarrolla su labor en un contexto cada vez más complejo y sin el respaldo necesario por parte de la empresa ni de la administración». Además, incide en que las agresiones se han multiplicado sin que se adopten medidas estructurales para abordar las causas.

Otro de los aspectos preocupantes para el sindicato es el «evidente» consumo de drogas cuando los menores disfrutan de salidas o de permisos. «No garantizan la seguridad del personal ni ofrecen recursos formativos adecuados», apunta Elisa Abril, de CC OO.

Las reivindicaciones desde los sindicatos se alargan nuevamente en el tiempo con unas «condiciones laborales que se deterioran progresivamente». «La plantilla soporta 1.722 horas anuales de atención directa, escasos fines de semana de descanso y una sobrecarga derivada de la falta de sustituciones», agregan.

Sin desconexión digital

CC OO denuncia, además, que la empresa está vulnerando derechos básicos como el de desconexión digital, contactando con el personal en vacaciones o días libres para imponer cambios de turno sin respetar los plazos legales. Para el sindicato, la empresa Adis Meridianos, con el aval de la Consejería de Familia, está «priorizando» el beneficio económico por encima de la calidad del servicio y de las condiciones laborales. Esta política, unida a la falta de respuesta institucional, ha generado una situación insostenible que compromete la seguridad de la plantilla y la atención educativa a los menores.

Por todo ello, el sindicato exige la cobertura inmediata de todas las vacantes, la recuperación de la figura del retén, un plan real de prevención frente a las agresiones, el cumplimiento del convenio colectivo y la revisión de la carga de trabajo y los horarios. El sindicato reclama también una auditoría independiente que evalúe las condiciones laborales y de seguridad actuales, y advierte de que el silencio de la administración no puede seguir siendo la respuesta ante una situación tan grave.