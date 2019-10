Delicias consulta a sus vecinos sobre la reapertura del centro de especialidades médicas Tras un candado, el centro permanece cerrado. / Rodrigo Jiménez 21 urnas repartidas por varios puntos del barrio invitan a votar a 41.312 residentes este sábado de 11:00 a 19:00 horas A. G. BARRIADA Valladolid Viernes, 18 octubre 2019, 09:43

Movilizaciones, protestas, recogidas de firmas y ahora una consulta popular. Es la última medida que han tomado los vecinos del barrio de las Delicias en su defensa de la reapertura del Centro de Especialidades del barrio. Dos años después de su cierre, «sin pevio aviso y sin justificación racional», la Platataforma en Defensa de la Sanidad Pública junto con las asociacones Tejiendo Redes y Famiar Delicias han convocado a los 41.312 vecinos –26.076 de Delicias y 15.236 de Caamaño-Las Viudas– a una consulta este sábado 19 de octubre de 11:00 a 19:00 horas. 21 urnas que se colocarán en las principales vías del barrio para que los vecinos, mayores de 16 años, manifiesten su opinión sobre si se debe, o no, reabrir un espacio referente en Valladolid.

Una consulta que llega después de que hace dos años los gestores del Sacyl decidieran cerrar el Centro de Especialidades de Delicias acogiéndose «a los recortes y privatizaciones que sufrió el Sistema de Sanidad Público aprovechando la crisis», señala Susana, una de las responsables de la Plataforma. Desde las asociaciones recuerdan que el centro no solo prestaba atención a más de 50.000 cartillas adscritas, sino que también lo hacía a los vecinos de las zonas limítrofes de Pajarillos o Vadillos-San Juan que se han visto «obligados a acudir a otros centros que no están preparados para atender a tanta gente y cuyas conexiones en autobús con Delicias no son suficientes», apuntan los convocantes.

Tras las reiteradas quejas de unos vecinos que están «hartos de la situación», el Ayuntamiento de Valladolid aprobó una moción a favor de la reapertura del centro, iniciativa que también cuenta con el apoyo del actual gerente regional del Sacyl, Manuel Mitadiel, que en diferentes ocasiones ha reiterado la necesidad de volver a abrir el centro en las Cortes de Castilla y León. A pesar de este apoyo, Susana recuerda que «hay que seguir apretando a los políticos para que cumplan lo que predican».

«Reabrirlo sería una forma de enriquecer al barrio, a sus comercios y a su hostelería»

Las asociaciones aseguran que las cifras abalan la necesidad de reapertura de un centro «recién reformado y en perfecto estado antes de su cierre», cuya carga asistencial con consulta diaria asciende a 66 de Dermatología, Traumatología, Oftalmología, Cardiología y Ginecología; Obstetricia, al menos dos veces a la semana y Psiquiatría tres, aunque teniendo en cuenta que las consultas de esta última especialidad suelen necesitar mucho más tiempo en cada consulta y su programación diaria sería del mayor interés. A pesar de no contar con datos de Cardiología, desde las asociaciones implicadas aseguran que «es la necesidad más acuciante por la prevalencia general de las patologías cardio-vasculares».

La reapertura del Centro de Especialidades significaría «una forma de enriquecer al barrio, a sus comercios y a su hostelería», señalan los convocantes. Para conseguirlo, desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública prevén una «afluencia masiva de los vecinos, que están muy volcados en la campaña y quieren que su voz se escuche y sus opiniones se tengan en cuenta».