Un hombre limpia este jueves el panteón de los Agustinos Filipinos en el cementerio de El Carmen. Alberto Mingueza

Cuánto cuesta morirse en Valladolid: de los 935 euros de la incineración a los 1.165 del féretro

El año pasado fallecieron 5.140 vallisoletanos, la mitad de ellos por tumores o enfermedades del sistema circulatorio. 2.594 eran hombres y 2.546, mujeres

Eva Esteban

Eva Esteban

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 06:36

Con la festividad del Día de Todos los Santos, que este año se prevé pasada por agua, son miles los vallisoletanos que este fin de ... semana se acercarán a los cementerios para recordar a sus seres queridos fallecidos, aquellos a los que un día despidieron y dieron un último adiós que deja una profunda huella, y también factura. Porque morirse, además de ser inevitable, no es gratis. Una certeza -de hecho, cientos de empresas y puestos de trabajo se sustentan, precisamente, en la evidencia de que, antes o después, uno morirá- que el año pasado sacudió a 5.140 vallisoletanos (2.594 hombres, 2.546 mujeres), la mitad de ellos por tumores o enfermedades del sistema circulatorio, según los datos recabados en los certificados médicos de defunción y publicados hace unos meses por el Instituto Nacional de Estadística.

