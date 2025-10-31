Cuánto cuesta morirse en Valladolid: de los 935 euros de la incineración a los 1.165 del féretro

Con la festividad del Día de Todos los Santos, que este año se prevé pasada por agua, son miles los vallisoletanos que este fin de ... semana se acercarán a los cementerios para recordar a sus seres queridos fallecidos, aquellos a los que un día despidieron y dieron un último adiós que deja una profunda huella, y también factura. Porque morirse, además de ser inevitable, no es gratis. Una certeza -de hecho, cientos de empresas y puestos de trabajo se sustentan, precisamente, en la evidencia de que, antes o después, uno morirá- que el año pasado sacudió a 5.140 vallisoletanos (2.594 hombres, 2.546 mujeres), la mitad de ellos por tumores o enfermedades del sistema circulatorio, según los datos recabados en los certificados médicos de defunción y publicados hace unos meses por el Instituto Nacional de Estadística.

Cuando un ser querido muere, a la carga emocional, la dureza y el desconsuelo del momento, hay que añadirle la losa de los trámites y los costes económicos. Porque afrontar una despedida exige a los familiares abonar una cuantía que es variable en función del municipio y de los servicios que se contraten. Hay quienes se decantan por un seguro de decesos para dejar todo atado en caso de fallecimiento, pues las aseguradoras se ocupan del servicio fúnebre y, además, pueden prestar asesoría legal y apoyo psicológico o gestionar el fin de la vida digital, pero la contratación de este tipo de pólizas no es una práctica extendida y generalizada en Valladolid. Según la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa), al cierre de 2024 el 35% de la población de la provincia -183.689 personas- contaba con esta cobertura (22,3 millones en todo el país, con Cádiz y Ávila a la cabeza).

Pero otros muchos, como ocurre con ese 65% de la población vallisoletana, tal y como desvela Unespa, no disponen de esta protección y llegado el momento han de hacer frente a una serie de gastos y al correspondiente papeleo. En la capital vallisoletana, el coste de los servicios fúnebres en Necrópolis de Valladolid (Nevasa), la empresa municipal que se encarga de la gestión de los cementerios públicos de la ciudad, varía tanto en función del camposanto en sí (El Carmen, Puente Duero y Las Contiendas) como si se opta por la incineración o la inhumación.

La opción que resulta más económica en la entidad municipal es la incineración. Las tarifas de Nevasa, reguladas en la ordenanza de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por los servicios en los cementerios de Valladolid y cuyos precios no se han modificado respecto al pasado ejercicio, recogen que la cremación de un cadáver en Las Contiendas tiene un coste de 935 euros (IVA incluido), a lo que habría que añadir la urna en cuestión para las cenizas, que oscila desde los 50 euros de un modelo básico hasta los 712 del más costoso. Más todos los complementos (grabación de chapa en el recipiente, mini urna relicario, colgante para cenizas...) que la familia quiera incorporar, que engrosarían el recibo.

Respecto a la inhumación, en El Carmen y Puente Duero (este último solo está disponible para nacidos o censados allí) el gasto completo, con independencia de la unidad de enterramiento que se escoja, es de 1.035 euros, más 210 euros adicionales si se desea grabar la lápida. No obstante, cabe destacar que en El Carmen no hay unidades -está integrado por unas 40.000- disponibles, de manera que si no se dispone de una adquirida con anterioridad, los restos de un difunto no pueden reposar allí. También está la posibilidad del arriendo, con una tarifa de 578,6 euros, si bien «según vencen, lo van renovando», señalan fuentes de Nevasa.

Autobuses para acudir a los cementerios El Carmen Día 31 de octubre: desde Fuente Dorada de 8:30 a 17:30 horas (saliendo a las 'medias') y desde el camposanto de 9:00 a 18:00 horas (saliendo a las 'enteras'). Frecuencia orientativa: 60 minutos. Día 1 de noviembre: desde Fuente Dorada de 8:30 a 17:30 horas y desde El Carmen de 9:00 a 18:00 horas. Frecuencia orientativa: 15 minutos. Línea 2: frecuencia los días laborables de 10 a 13 minutos y festivos, de 14 a 17. La parada más próxima es la plaza Carmen Ferreiro, en San Pedro Regalado.

Las Contiendas Día 1 de noviembre: desde plaza de Poniente de 8:30 a 10:00 horas (sale a las 'medias' y 'enteras') y desde Las Contiendas de 8:45 a 18:15 (saliendo a los 'cuartos' y 'menos cuarto'). Línea 3: frecuencia orientativa laborales de 28 a 36 minutos y festivos de 60 a 64 minutos. La parada más próxima está en la avenida de Gijón, 71.

Puente Duero Líneas 18 y 19 el 31 de octubre y línea 19 el 1 de noviembre en horarios habituales.

En cuanto a Las Contiendas, que recientemente ha estrenado un jardín de 2.200 metros cuadrados de superficie para que los vallisoletanos depositen las cenizas de sus fallecidos y que estará disponible después de Los Santos, el abanico de posibilidades es más amplio y el coste de la inhumación cambia en función de la opción por la que se opte. Por ejemplo, si se escoge un nicho, el desembolso es de 593,6 euros, mientras que en una sepultura asciende hasta los 617 euros y un columbario, 274 euros. Precio aparte sus correspondientes grabados (205 en nichos y columbarios y 342, las sepulturas). Cabe destacar, en este sentido, que a grandes rasgos el coste es ligeramente más barato que en El Carmen «porque el gasto inicial es más caro», tal y como concretan desde Necrópolis de Valladolid.

Alquiler de un nicho

Para ello, habría que comprar previamente la unidad (si no se dispone ya de una) o, en su defecto, alquilar un nicho. En este último extremo, el arriendo por un periodo de cinco años implica un coste de poco más de mil euros más 257 de la fianza de inhumación del nicho de alquiler para cubrir la exhumación. «Son momentos difíciles, pero es importante pensar y meditar lo que se está comprando y hay quienes optan por esto porque inicialmente el gasto no es tan elevado y luego puede o trasladarlo a una sepultura o comprar ese nicho que ha estado alquilando», apuntan estas mismas fuentes.

Ampliar Mariano prepara la sepultura de su abuela, fallecida hace más de 30 años. A. Mingueza

A la hora de la adquisición, son muchas y muy variadas las posibilidades, y su precio varía en base a factores como su ubicación (una sepultura en una esquina vale más porque la visibilidad es mayor), la altura respecto al suelo (los nichos de segunda y tercera fila son más caros porque están a la altura de las manos), el tamaño (a mayor capacidad de cuerpos, más costoso) o incluso si se adquiere en el momento de la defunción, se obtuvo en vida o se compró la unidad antes de perecer pero no se escogió el sitio. De todas las posibilidades en lo relativo a concesiones de unidades de enterramiento que se ofrecen en Las Contiendas, en torno a 35, la más económica -entre sepulturas y nichos- es un nicho en cuarta fila con entrega aplazada (2.680,27 euros) y la más cara, una sepultura de cinco cuerpos adquirida en el momento de la necesidad y situada en una esquina (12.125 euros). Además, una capilla panteón cuesta casi 45.950 euros, mientras que un columbario oscila entre los 781 y los 1.015 euros.

A todo lo anterior habría que sumar los costes del velatorio, el ataúd, las flores, el coche o la esquela, una serie de servicios complementarios que podrían disparar la factura de la despedida. El féretro, sin ir más lejos, tiene un coste mínimo de 1.165,55 euros, y en función del modelo que se elija pueden llegar a pagarse hasta 6.666 euros por él. También están las flores, con coronas que van desde los 191 euros, centros desde los 107 y ramos, desde los 76 euros.

Asimismo, habría que tener en cuenta el alquiler de la sala en Las Contiendas (690 euros), la tramitación del expediente (49) o el coche fúneble (desde 140 euros). En definitiva, importes muy variables en función de los servicios y complementos que se contraten y la opción de inhumación y unidad de enterramiento que se escoja.