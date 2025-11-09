El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Gasolinera automática en el polígono de Argales. Alberto Mingueza

Una de cada cuatro estaciones de servicio de Valladolid es una gasolinera automática

El sector supone el 29% del mercado en el conjunto nacional

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:21

El 28% de las estaciones de servicio implantadas en Valladolid (algo más de una de cada cuatro) son gasolineras automáticas. Este porcentaje sitúa a Valladolid justo en la mitad de la tabla, como la provincia número 26 (de 52) en el grado de penetración de este modelo de negocio que ha crecido durante los últimos años hasta suponer el 29% de la cuota de mercado (en el acumulado hasta mayo de este 2025), cuando en 2019 era del 8,5%. Valencia, Soria y Almería son las tres provincias con más penetración (por encima del 40%). Baleares, Asturias y Palencia, las que menos.

Castilla y León congrega actualmente un total de 217 gasolineras automáticas y experimenta un crecimiento del 31,5% en comparación con 2023, cuando el número de instalaciones se cifraba en 165, según el Informe Sectorial 2025 de la Asociación Española de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE).

A tenor de los datos, las gasolineras automáticas representan el 29% del mercado nacional y alcanzan las 3.477 instalaciones activas, lo que supone un crecimiento del 60% en relación a 2023 (2.174), cifra que se disparó hasta el 294%desde 2019 (882).

Por autonomías, las Islas Canarias se posicionan a la cabeza tras multiplicar por cinco su red, al pasar de 29 estaciones en 2023 a 154 en 2025, lo que supuso un incremento del 431%; seguida por Navarra, con un ascenso del 321% hasta las 101; País Vasco, con un 120% y 99 gasolineras; y Castilla-La Mancha, con un 105% y 263 estaciones totales. Por el contrario, Baleares es la única comunidad que reduce su número, al pasar de 24 en 2023 a 13 en 2025 (-46%), informa Ical.

En números absolutos, Andalucía lidera en volumen total con 745 gasolineras. Tras ellas se posiciona Cataluña (534), Comunidad Valenciana (482) y Madrid (255). En el lado opuesto se localiza Baleares (13), La Rioja (23) y Cantabria (35).

Las estaciones de servicio automáticas presentan en Castilla y León un 23% de penetración, cuyo mercado potencial se cifra en el 77%, lejos de los datos de penetración que registra Navarra (39%) y Comunidad Valenciana (37%), las más altas del conjunto nacional.

Por provincias, Ávila, ligeramente por encima del 15%, y Palencia, por debajo de esa barrera, se encuentran entre las cinco provincias con menor porcentaje de penetración en España. Dentro de Castilla y León, Soria lidera dicha penetración, al posicionarse en la franja entre el 40 y el 45%; seguida por Segovia y Valladolid, con el 25-30%.

Burgos, Salamanca y Zamora (franja entre el 20 y 25%) y León, con el 15-20% cierran la tabla autonómica, sólo por delante de Ávila y Palencia, según el Informe Sectorial 2025 de la Asociación Española de Estaciones de Servicio Automáticas.

Entre los factores que explican el crecimiento, desde AESAE señalaron el cambio de hábitos de consumo, la búsqueda de ahorro económico en un contexto de inflación energética, la expansión territorial hacia zonas donde apenas existía este modelo, la normalización como opción estándar en la mente del consumidor y la eficiencia y sostenibilidad, con una «reducción de costes operativos y alineación con los objetivos europeos de transición energética».

