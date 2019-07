Cuatro alumnos de Valladolid reciben el Premio de Bachillerato de Excelencia Los cuatro premios de Bachillerato de excelencia en Valladolid. / El Norte Son los estudiantes con mejores expedientes académicos y el próximo curso estarán exentos de abonar la matrícula MIRIAM CONDE Valladolid Lunes, 15 julio 2019, 22:16

El Ministerio de Educación recononció ayer a 25 alumnos de diferentes institutos de Castilla y León con el Premio de Bachillerato de Investigación/Excelencia. Todos los estudiantes reciben una cuantía económica que les exime de los costes para el curso académico 2019/2020.

«En segundo de Bachillerato notas que no tienes tiempo para la vida social. Yo solo salía los viernes por la tarde», cuenta Javier Villegas, que compagina Bachillerato con el conservatorio. «Voy 8 horas y media semanales y este año terminaré el último curso de saxofón». Al igual que Javier, Loreto García también realiza actividades extraescolares. «Voy a música, kárate, improvisación y clases de matemáticas», afirma la estudiante del IES La Merced. Por su parte, Claudia Velasco practica atletismo y Cristina Sanz ha aprobado el título del 'Advance'.

García de la Fuente, Loreto; 17 años (IES La Merced) «En el mes de mayo tuve que dejar las actividades extraescolares» Villegas Becoechea, Javier; 17 años (IES Delicias) «Mi gran referente es Arturo Caballero, mi tutor del proyecto de investigación» Velasco Jiménez, Claudia; 18 años (IES Diego de Praves) «Lo que más me atrae es la Medicina y me gustaría trabajar en Médicos sin Fronteras» Sanz Gordaliza, Cristina; 18 años (IES Diego de Praves) «Mi madre ha sido mi mayor apoyo durante la trayectoria en Bachillerato»

Loreto va a estudiar Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid. «No entré en Estudios Internacionales por dos décimas, por lo que decidí matricularme en ADE», comenta. Las estudiantes Cristina y Claudia comparten el mismo aula, pero también la vocación por la Medicina. «Voy a comenzar la carrera de Enfermería y, el curso siguiente, me matricularé en Medicina», sostiene Claudia. «Mi pediatra estaba en Médicos sin Fronteras y me apasioné por su trabajo». Cristina va a comenzar el grado en Medicina en la Universidad de Valladolid. «Tenía muy claro que quería estudiar Medicina. Además, gracias al proyecto de investigación, pude ir repetidas veces al laboratorio y fue muy gratificante». El estudiante de Bachillerato de Artes, Javier, va a estudiar un año de Musicología. «Después, quiero hacer el Superior de Composición», afirma. La selectividad es el gran reto al finalizar Bachillerato. «En la EBAU me puse tan nerviosa que se me olvidaban las cosas», recuerda Claudia.