Cruz Roja reconoce el apoyo de cinco empresas en su Plan de Empleo

El espacio La Granja de Valladolid ha acogido este miércoles la inauguración del X Encuentro de Mercados Inclusivos, que se enmarca dentro del Plan de Empleo de la Organización Humanitaria, al que han asistido medio centenar de empresas colaboradoras con Cruz Roja y que tiene como finalidad crear alianzas entre el tejido empresarial vallisoletano y el Plan de Empleo de Cruz Roja.

«El objetivo del programa es promover la inclusión laboral real y efectiva, avanzando hacia un mercado laboral más justo, inclusivo y diverso», ha afirmado el presidente de Cruz Roja en Valladolid, Juan José Zancada, quien ha incidido en que «este propósito adquiere especial relevancia este año, ya que celebramos su 25 aniversario». «Veinticinco años de compromiso firme con la promoción de un derecho esencial, el acceso a un empleo digno. Durante este tiempo, hemos trabajado para que todas las personas, independientemente de su edad, origen, género o nivel educativo, puedan participar en el mercado laboral en condiciones equidad», ha continuado.

Durante la jornada, se ha reconocido, además, la labor de cinco empresas por su acreditada colaboración en el último año. En la categoría de alianzas que mejoran de la empleabilidad a través de la formación, la empresa galardonada ha sido DIA; por alianzas que mejoran la empleabilidad y la contratación, Randstad; por alianzas que promueven la contratación, Casa de la Beneficencia; por alianzas que mejoran la empleabilidad a través de formación a la carta, Feuvert; y, finalmente, a Findus por alianzas a la trayectoria con Cruz Roja. Para finalizar el acto, la directora del Área de Empleabilidad e Inclusión Social en NeoCK, Rocío Pérez Guardo, impartió la ponencia 'El valor social de los procesos de selección'.

Durante el año 2024, el Área de Conocimiento de Empleo atendió a un total de 1.831 personas, lo que representa un incremento del 17% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De estas, 933 fueron mujeres, lo que constituye el 55% del total de personas atendidas. Aproximadamente la mitad de ellas participaron en un itinerario de inserción laboral.

Asimismo, se desarrollaron cursos de capacitación profesional, con la participación de 326 personas, orientados a mejorar su empleabilidad, y con una tasa de finalización del 85%. Estos cursos cubrieron sectores variados como hostelería y catering, industria (producción, almacén, logística, reciclaje industrial, manejo de carretillas) y servicios (atención al cliente, ventas, celaduría, control de accesos, estética, comercio, caja y reposición en supermercados, grabación y tratamiento de datos, entre otros).

Además, e 2024 el Plan de Empleo de Cruz Roja en la provincia contó con la colaboración de 247 empresas, con las que se establecieron 644 alianzas. Éstas incluyeron la gestión de ofertas de empleo, visitas a empresas, apoyo en campañas de sensibilización, orientación sobre perfiles de puestos y la realización de prácticas no laborales.

Como resultado de este trabajo conjunto, 458 personas lograron acceder a un empleo, destacando el impacto positivo del Área de Empleo de Cruz Roja Española en Valladolid en la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

