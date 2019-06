Cruce de acusaciones entre Rodríguez y Biosca por la ruptura del pacto en Laguna Román Rodríguez entrega medalla de concejal a Juan José Tomás Biosca. / SANTIAGO BERMEJO. El alcalde reprocha a Biosca que quisiera desbancarle de la Alcaldía y el socialista insinúa que el nuevo PGOU puede estar detrás del acuerdo JESÚS NIETO. Laguna de Duero Sábado, 15 junio 2019, 15:41

Tras proclamarse alcalde a Román Rodríguez, con 13 votos a favor (necesitaba once para la mayoría absoluta), el portavoz socialista Juan José Tomás Biosca no desaprovechó la ocasión para reprochar al reelegido alcalde, su decisión de romper el pacto de gobierno «que desarrolló un buen trabajo en los últimos cuatro años». Por su parte, Rodríguez insistió que la renovación del pacto fue su primera opción, pero que el PSOE negoció a sus espaldas otros acuerdos para convertir en alcalde a «otra persona diferente», además de que la oferta de gobierno que les trasladó no cuajó en sus expectativas».

Biosca criticó que Rodríguez haya abierto «un abanico de colores y sensibilidades muy diferentes» a lo que las urnas habían marcado de forma clara e insinuó que detrás de este pacto, puede estar el PGOU pendiente de aprobación: «Modificar sustancialmente el Plan General de Ordenación urbana inicial por otro que pueda contentar a otros y solucionar así no solo los problemas de ellos, sino también de ustedes».

El portavoz popular Luis Minguela se refirió al pacto como un compromiso que proporcionará solidez, seguridad y equilibrio; Por su parte, el de Ciudadanos, Tomás Álvarez, anunció que continuará su línea de actuación iniciada hace cuatro años; Jesús Salamanca (IU), reclamó una vez más que se aclare el tema de los sueldos de los políticos del Ayuntamiento, mientras que el de Podemos, Jesús Sáez, lamentó que en este mandato esté solo representando a su partido. Por último, Isabel Pérez (Vox), justificó su abstención como un voto de confianza al nuevo gobierno.