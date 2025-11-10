Su vida nunca ha sido fácil y han sido muchos los factores que han desencadenado en que el portugués Rui Da Silva haya terminado en ... la calle y haya tenido que pasar más de un año durmiendo al raso en el parque de la Ribera de Castilla. «Sé lo que es luchar, perdí a mis padres con seis años y he pasado de todo en la vida».

Llegó a España hace más de dos décadas y tras 15 años en Lleida, se trasladó a Valladolid por motivos laborales. Disfrutaba de una vida humilde y relativamente tranquila hasta la pandemia. Ese año, el 2020, lo cambió todo porque fue entonces «cuando perdí mi trabajo en la obra después de llevar cinco años de trabajo en Valladolid».

«Empezaron a terminarse los ahorros y me quedé sin dinero», admite. Agradece la forma en la que su casero se portó con él. «Después de cuatro mensualidades sin pagar tuve que salir del piso de alquiler donde estaba y entonces todo empezó a complicarse», recuerda. Le cuesta hablar de lo que vino después. Se vio con su maleta en la calle y sin tener dónde ir. «Eso destroza a una persona. No tienes nada, solo miedo, hambre, frío y agotamiento. Duermes con un ojo abierto por miedo a que te hagan daño. Es un sinvivir», asegura Da Silva.

El portugués de 51 años experimentó entonces lo que significa ser ignorado. «La gente te mira, pero no te ve. Te vuelves invisible a los ojos de todos. Dejas de existir para el resto del mundo», comenta con crudeza.

Fue un año complicado en el que intentó olvidar su situación personal y económica con la compañía del alcohol. «Crees que te ayudará a no pensar y a olvidar dónde estás, pero es al revés. Es destructivo y eso ha hecho que arrastre problemas de salud desde entonces», dice hoy, orgulloso de llevar más de dos años y medio sin probar el alcohol.

En la calle conoció a gente en su misma situación y una de esas personas no dudó en tender su mano y ofrecer a Rui la posibilidad de ser acogido en una vivienda de Cáritas. Le admitieron después de varias entrevistas y gracias a eso pudo volver a vivir bajo un techo. Ese cambio de rumbo supuso para él una nueva oportunidad que ha sabido aprovechar. Ha pasado de vivir en la calle a ser voluntario de programas de Cáritas que atienden a las personas en situación de extrema vulnerabilidad en Valladolid.

Acude a diario al edificio que la entidad tiene en el Seminario para ayudar a los que –como él en su momento– necesitan esa mano tendida. «Detrás de todos nosotros hay una historia. Siempre hay un problema, uno no cae en la calle porque quiere y se puede salir, yo soy un ejemplo».