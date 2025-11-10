El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El portugués Rui Da Silva en el centro que Cáritas tiene en el Seminario de Valladolid.

El portugués Rui Da Silva en el centro que Cáritas tiene en el Seminario de Valladolid. Rodrigo Jiménez

Rui Da Silva

Voluntario de Cáritas

Crecen las personas sin hogar: «Vivir en la calle es dejar de existir para el resto del mundo»

El parque Ribera de Castilla fue el hogar de Rui Da Silva durante más de un año, ahora forma parte del programa de voluntarios de Cáritas y ayuda a personas que no tienen recursos

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 06:48

Comenta

Su vida nunca ha sido fácil y han sido muchos los factores que han desencadenado en que el portugués Rui Da Silva haya terminado en ... la calle y haya tenido que pasar más de un año durmiendo al raso en el parque de la Ribera de Castilla. «Sé lo que es luchar, perdí a mis padres con seis años y he pasado de todo en la vida».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

