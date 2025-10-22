Los sindicatos del mayor centro especial de empleo de Castilla y León, el Grupo Lince, que emplea a 750 trabajadores, más del 94% de ellos ... con discapacidad física o intelectual, han convocado una huelga indefinida a partir del 10 de noviembre en protesta por la falta de avances en la negociación del convenio colectivo.

Según han informado Óscar Ferrero, de CC OO, Rubén Sebastián, de CGT, Jairo Aguado, de FSIE y Miguel Ángel Rodríguez, de UGT, «en el Grupo Lince no se actualizan las tablas salariales, incumpliendo la ley» (piden que se les aplique una subida igual al IPC en la tabla de 2026), se realizan jornadas laborales de hasta 48 horas y no se reconoce la antigüedad.

Los representantes sindicales lamentan que «una empresa a la que se le llena la boca con que hace una labor social» y contrata con la Junta de Castilla y León «haya cambiado el enfoque social por el beneficio». Además, detallan que hay trabajadores con discapacidad, como los que desempeñan su labor en el control de calidad de Renault, que han recurrido a la inspección de trabajo por jornadas de hasta 48 horas o avisos para incorporarse al puesto con menos de 24 horas.

La dirección de la empresa se ha dirigido a los trabajadores para asegurarles que «en todo momento ha tenido y tiene la voluntad de negociar el convenio y que son los representantes sindicales lo que no reconocen el acuerdo parcial de tablas salariales firmado en 2024 para 2025-2028.

«En los últimos años –añaden– la empresa ha realizado en varias ocasiones mejoras salariales no contempladas en el anterior convenio colectivo. Sin embargo, la representación sindical desea condicionar la negociación del nuevo convenio a la invalidación de las tablas salariales firmadas previamente, algo que la empresa no puede aceptar, ya que supondría anular un acuerdo previo».

Perjuicio y beneficio

La empresa advierte de que «las movilizaciones que tienen programadas para los próximos días pueden provocar un perjuicio innecesario a los clientes y afectar a la estabilidad de los puestos de trabajo». «Grupo Lince es una empresa de iniciativa social, por lo que no reparte beneficios que se reinvierten al 100% en la empresa», señalan.

CC OO, UGT, CGT y FSIE replican que la dirección ofrece una «versión distorsionada» de la realidad, con una posición basada en «la imposición». Por ello, instan a la empresa a que «cese las presiones» contra los trabajadores.

«Es falso que no se puedan seguir negociando mejoras económicas y laborales, de ser así no habríamos convocando una huelga indefinida», continúan, y censuran que «la empresa se está dirigiendo a la plantilla mediante correos intentando desmovilizar y coaccionar para que no acudan a las concentraciones o movilizaciones»

Las dos partes se verán hoy las caras en el Serla en el acto de conciliación previo a la convocatoria de huelga y el viernes han convocado una concentración a las 18:00 horas en la plaza de Colón.

Creado en 1985, el Grupo Lince es un centro especial de empleo para trabajadores con discapacidad y se dedica a la limpieza, mantenimiento de jardines, mercadotecnia o servicios industriales en la administración autonómica, colegios, ayuntamientos y el Grupo Renault (donde hay 250 personas en Valladolid y Palencia), explicaron los sindicatos.