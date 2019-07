Concentración en Valladolid en apoyo a la víctima de 'La Manada de Manresa' Manifestación del 8 de marzo. El Norte. La Coordinadora de Mujeres llama a la movilización este lunes 8 de julio EL NORTE. Valladolid Lunes, 8 julio 2019, 07:27

Este lunes 8 de julio está convocada una concentración en apoyo a la víctima de 'La Manada de Manresa'. La cita tendrá lugar a las 18:00 de la tarde en la Plaza Mayor de Valladolid, frente al ayuntamiento. Desde la Coordinadora de Mujeres creen que estas movilizaciones son imprescindibles pues «cuando tienes apoyo social, no te sientes sola». «Si salimos 50 ciudades ella se sentirá reconocida, que la ven», afirma Olga Hurtado, integrante de la asociación.

Todo comienza la noche del 29 de octubre de 2016, cuando la joven de 14 años es presuntamente agredida por los seis acusados en una nave abandona de Manresa durante una fiesta. El séptimo de los jóvenes sentados en el banquillo se masturbó contemplando los hechos y no socorrió a la víctima. La joven denuncia los hechos tres días después. El pasado martes, día en el que empezó el juicio, todos negaron los hechos a pesar de que una de las principales pruebas del caso son unas manchas de esperma que aparecieron en el pantalón de la menor y que han sido atribuidas a uno de los jóvenes acusados.

La Fiscalía pide penas de 10 a 12 años de prisión para seis de los acusados por un delito de abusos sexuales. Para el séptimo joven solicita una multa. A pesar de este escrito provisional, la fiscal no descarta elevar la petición a agresión sexual, que tiene penas de 15 a 20 años, según lo que declare la víctima y los 12 testigos el próximo lunes. Desde la Coordinadora de Mujeres de Valladolid creen es de vital importancia ajustar la terminología de estos delitos, pues «ante una situación de shock la víctima se inmoviliza, no hace falta decir nada», por lo que rechazan este primer texto de la Fiscalía.

La menor no recuerda nada de lo que ocurrió esa noche debido a su estado de embriagadez. Fueron sus propios amigos quienes la avisaron de que unos chicos la habían violado por turnos. Precisamente de la propia frase proferida por uno de los acusados es de donde viene el lema de la concentración, «Te toca a ti, 15 minutos cada uno y no tardes». La revisión de ginecología no muestra ninguna evidencia de agresión, aunque la víctima no recibió atención médica hasta días después del suceso.

Olga Hurtado mantiene que la forma más eficaz de parar estas agresiones es «haciendo una educación sensibilizadora de la violencia machista», también con los cuerpos de seguridad del estado y los propios jueces. Añade que es imprescindible que los chicos «llamen la atención a un amigo si ven que este está acosando a alguien». Desde la Coordinadora de Mujeres también ven esencial que desde los medios de comunicación «no se trate a las víctimas como números y, mucho menos, se las culpabilice» para que se pueda seguir el ejemplo de la víctima de 'La Manada', que incluso mandó una carta a Ana Rosa Quintana agardeciéndole haberse sentido apoyada en todo momento.