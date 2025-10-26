Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid Más de 53.000 personas han corrido o caminado este domingo para aportar a la Asociación Española contra el Cáncer fondos para la investigación

Participantes en la edición de la marcha contra el cáncer de Valladolid de este 2025.

El Norte Valladolid Domingo, 26 de octubre 2025, 15:07

La Marcha contra el Cáncer de Valladolid ha reunido este domingo a más de 53.000 personas que han corrido o caminado para aportar fondos a la investigación. El evento se ha consolidado en la capital por la amplia participación que respalda la actividad que desarrolla la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La jornada de la marcha, que tiene a Iberdrola como patrocinadora principal, empresa a la que se suman El Norte de Castilla, Autocyl, Caja Rural de Zamora, Grupo Recoletas, El Corte Inglés y entidades como la Fundación Michelin, el Ayuntamiento de Valladolid y la Diputación Provincial, culmina con un sorteo entre los participantes.

Este es el listado de los premiados en esta edición de 2025.