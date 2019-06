Un constructor de Valladolid, en el banquillo por lo penal Interior de la Audiencia de Valladolid. / R. Gómez Durante la sesión se describió la manera de actuar durante el boom de la construcción M. J. PASCUAL Lunes, 24 junio 2019, 20:54

«Yo te ayudo, tú me ayudas», resumió el constructor al explicar su relación con el director de banco, a quien conocía de 20 años atrás y a quien donó, dijo, «tres millones de pesetas para tratar el tumor que tenía su cuñado en la cabeza. Fue un anzuelo que me tiró». La primera sesión del juicio, bastante insólito en Valladolid porque sienta en el banquillo de lo penal a protagonistas de la burbuja inmobiliaria, puso de manifiesto la mecánica del boom de la construcción, que no habría sido posible sin la connivencia de cierto personal de las entidades financieras con los constructores.

Noticia relacionada El constructor que dejó empantanadas tres promociones en Valladolid y huyó a México se conforma con cinco años de cárcel

El director del banco explicó que, en realidad, no se trataba de conceder una línea de descuento, sino de pólizas de cobertura. Se suscribieron no con el constructor, sino con el primo de Del Río, modisto y «completamente ajeno a la actividad de la construcción», como puntualizaron las acusaciones. Fue con él con quien, como administrador de Domples, se firmaron tres pólizas de cobertura a favor de la sociedad por valor de 450.000 euros, que avaló con dos propiedades, una de ellas, una vivienda en Santander.

Subrayó Rafael Ramón Rufino que él, lo único que hizo fue «intentar cobrar, que es mi trabajo». Pero, según la letrada de la acusación particular, «amenazó a José Antonio Arroyo con poner en la calle a su madre, así que habría firmado lo que fuera, fue como ponerle una pistola en el pecho». El sastre declarará hoy como testigo en el juicio, que está programado en la Audiencia de Valladolid hasta el próximo viernes 18.