El consejero de Medio Ambiente visita Laguna para fomentar el reciclaje de papel y envases ligeros El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde de Laguna, Román Rodríguez, visitan el IES Las Salinas. / Santiago Bermejo Suárez-Quiñones visitó este jueves la localidad y participó en varios actos de concienciación con los alumnos del instituto Las Salinas JESÚS NIETO Laguna de Duero Jueves, 28 marzo 2019, 20:53

«Seguimos en la cultura de usar y tirar. Ese camino solo nos lleva a acabar con nuestro planeta. Que las temperaturas no sean acordes con los momentos en que se producen o los incendios forestales son consecuencia del cambio climático. Está en nuestras manos cambiar esta tendencia», aseveró este jueves el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su visita a Laguna de Duero. El objeto de la campaña puesta en marcha, según confirmó, es «concienciar a la población de la importancia de cambiar ese comportamiento, en este caso en separar para reciclar». Para ello, la Consejería, junto con Ecoembes, está llevando a cabo el reparto de bolsas reutilizables para la separación de residuos, concretamente papel y cartón, por un lado, y envases ligeros, por otro.

Asimismo, la iniciativa, que termina en Valladolid, ha recorrido las nueve provincias de Castilla y León. En la provincia además de Laguna, también han participado Arroyo de la Encomienda, Peñafiel, Medina de Rioseco y Tordesillas. En total, ha recorrido 50 municipios y repartido 500.000 bolsas, 11.000 de ellas en la provincia vallisoletana. Por otra parte, el consejero subrayó que la campaña pretende incidir en la importancia de la política de la economía circular, «consumir menos recursos naturales no renovables, menos energía para producir los envases y la energía que se utilice que sea también renovable, así como utilizar los menos envases posibles, y los que se utilicen que sean pocos y renovables».

Suárez Quiñones avanzó algunas cifras sobre el reciclaje en Castilla y León. «Estamos bien en reciclaje de papel y cartón y envases ligeros. El 77% del papel y cartón se recicla para reutilizar, pero necesitamos mejorar en la materia orgánica». Para mostrar la importancia del compromiso por el medio ambiente, destacó los datos de reciclaje en España. «Se recicló en 2017 1.0390.000 toneladas de residuos, lo que supuso evitar arrojar a la atmósfera 1,2 millones toneladas de CO2, un aumento de un 3,5% con respecto al año anterior».

Los jóvenes, el futuro

Estas cantidades, tal y como remarcó, suponen un ahorro de 20 millones de metros cúbicos de agua, «que es lo que consumen los hogares de Castilla y León en mes y medio». «También hemos ahorrado casi seis millones de megavatios, que no se han utilizado para producir nuevos envases». Por su parte, el alcalde de Laguna de Duero, Román Rodríguez, afirmó que en el municipio vallisoletano se están realizando campañas de forma continua, «tanto para el reciclaje como para que no se tiren toallitas higiénicas por el inodoro y para que no se arrojen escombros en los pinares». «Aquí el cartón se recoge cuatro días a la semana y los contenedores amarillos y verdes se recogen cuando se llenan».

En el acto, celebrado este jueves, participaron también alumnos del IES Las Salinas, a los que se les entregaron las bolsas y realizaron algunas actividades de concienciación. «Ellos son el futuro», sentenció el consejero.