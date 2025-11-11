El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista de la Calle San Luis, donde se produjeron los hechos. Rodrigo Jiménez

Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche

Tan temerario automovilista fue sorprendido por la Policía Municipal en la Calle San Luis

Ángel Blanco Escalona

Ángel Blanco Escalona

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:25

No es posible incumplir más normas de circulación que las que se ha saltado esta noche un conductor, por así llamarlo, en las calles de Valladolid. En el momento de ser sorprendido por agentes de la Policía Municipal, la hoja de infracciones se les ha quedado pequeña a los agentes.

Eran las diez de la noche cuando una patrulla ha dado el alto a un coche que circulaba incumpliendo las normas de tráfico. Lo que se han encontrado entonces ha resultado inesperado hasta para agentes de la ley acostumbrados a toparse con sucesos de toda condición. Hasta cinco delitos podrán imputársele a tan temerario ciudadano.

El desencadenante de todo lo que vendría a continuación ha sido el hecho de que el hombre se ha saltado un semáforo en rojo. Una vez parado, los policías han iniciado el procedimiento habitual, con los siguientes resultados: el coche tenía la ITV caducada y el sujeto carecía igualmente de permiso de conducir en vigor.

Para mayor imprudencia, los agentes han constatado que, a la vez que conducía, estaba utilizando un dispositivo electrónico para ver una película. Según ha informado la Policía Municipal, el hombre ha sido sometido a una prueba de drogas y ha dado positivo en anfetamina y metanfetamina. Sin duda tenía todas las papeletas para no estar en condiciones de ponerse al volante y solo queda felicitarse por que no haya causado ninguna desgracia.

