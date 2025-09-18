Conduce con cinco colchones apilados en el techo del coche en pleno centro de Valladolid La Policía Municipal dio el alto al vehículo en la calle San Ildefonso y denunció al conductor por incumplir la normativa de tráfico

Agentes de la Policía Municipal de Valladolid han denunciado a un conductor por circular con cinco colchones apilados en el techo del coche en pleno centro de la ciudad. En concreto, el vehículo en cuestión, un Fiat Brava, fue 'cazado' en la calle San Ildefonso, a escasos metros de llegar al céntrico paseo de Zorrilla.

Los agentes, atónitos ante lo que estaban viendo, interceptaron al turismo por incumplir con la normativa. «Cumplir con la normativa sobre el transporte de carga, asegurarla y transportarla de forma adecuada es fundamental para garantizar la seguridad vial», apunta el cuerpo a través de sus redes sociales.

