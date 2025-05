Condenado a seis meses de prisión el experto en 'simpas' de Valladolid

La sentencia la leyó 'in voce' la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid, después de que David Morales, el considerado experto ... en 'simpas' de Valladolid, reconociera los 18 pufos en establecimientos de la capital, si bien había que aclarar la condena de la misma. A la vista de conformidad llegaron las partes con acuerdo bajo el brazo. La Fiscalía y la defensa del principal acusado habían pactado seis meses de prisión por un delito continuado de estafa, si bien esta última había solicitado una merma hasta los tres meses al considerar que existía reparación del año al abonar David Morales 381 euros de los casi 500 que le pedían en concepto de responsabilidad civil.

Esa solicitud ya la desatendió la fiscal, que incidió en que ya había un acuerdo y que, además, la pena solicitada era la mínima para el tipo de delitos a los que se enfrentaba. Y así ha sido. La jueza ha condenado a David Morales, que actualmente reside en Valencia, a medio año de prisión después de que en la primavera de 2022 cometiera 18 pufos en bares y restaurantes de la ciudad sin pagar las cuentas.

Todo empezó el 21 de abril de 2022, cuando David Morales, junto a Luis Alfonso Pérez, otro de los acusados, entraron en el bar Trastámara de la calle Imperial y pidieron dos cervezas, dos bocadillos y una ración de patatas bravas. Comieron y se fueron sin desembolsar un solo euro. Era el primer 'simpa'. 24 horas después llegaría el segundo, en esta ocasión en Los Castaños de la calle Esteban García Chico. Los mismos protagonistas consumieron hamburguesas, patatas y chupitos para dejar sin abonar 42,20 euros.

Los problemas con el autor de los pufos se incrementaron con el paso de los días, pues el hartazgo de los hosteleros ya era manifiesto, lo que derivó en momentos violentos como los que se vivieron el 29 de abril de 2022 en el bar Orfan's de la calle Portillo de Balboa (La Rondilla). En solitario, accedió para pedir una consumición cuantificada en 4,80 euros. No la abonó y además empezó a molestar a los clientes.

Resistencia

Esa situación propició que se personaran agentes de la Policía Nacional. Le preguntaron si tenía dinero para pagar y obtuvieron un 'no' por respuesta. Misma contestación a la invitación de que dejara el local, si bien, finalmente, accedió no sin antes gritarles 'hijos de puta, os voy a matar'. Ese episodio no acabó ahí, pues David Morales entró en un supermercado al que los policías le tuvieron que sacar al mostrarse violento y ebrio. Uno de los agentes sufrió una lesión leve en el rostro, mientras que la propietaria del negocio renunció a la indemnización de esos 4,80 euros.

Era el proceder de David Morales hace tres años en las calles vallisoletanas. Los últimos pufos los completó con el tercer acusado, José Javier Delfo. Fueron dos comidas y unas consumiciones en tres locales, el último en la marisquería Amador de la calle Soto.

Por esta retahíla de hechos, David Morales ha sido condenado a seis meses de prisión, incluidos los dos delitos de resistencia y un delito leve de amenazas, con la eximente de alteración psíquica. Los otros dos implicados se conformaron con multas de 245 euros cada uno.