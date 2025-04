Condenado un profesor particular por agredir sexualmente a una alumna de 15 años

C. Espeso

El Norte Valladolid Miércoles, 16 de abril 2025, 16:43

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a nueve años de prisión a un profesor particular por agredir sexualmente a una alumna de 15 años. En concreto, se le condenó como autor de un delito de agresión sexual sobre una menor de edad, con acceso carnal, sin violencia o intimidación, y con prevalimiento de relación de superioridad, además de indemnizar con 20.000 euros a la joven por el daño moral causado. Una pena que es inferior a lo que solicitaban el Ministerio Fiscal y la acusación particular, que reclamaban 13 años de cárcel.

Los hechos se remontan 2020 cuando el condenado impartía en su casa clases particulares de matemáticas a un chica de 15 años. Fue entonces cuando a finales de ese año, el hombre comenzó a seducir a la menor e intimar con ella, al escribirle mensajes en el material escolar y remitirle fotografías de él con la moto diciéndola si quería dar un paseo, la enviaba música, llegando a hacerla algún regalo, como una colonia y un colgante. También la indicó que tenía que abrir una cuenta en la aplicación Instagram y otra en Telegram para comunicarse entre ellos e intercambiarse mensajes de contenido amoroso.

Unos días después, el profesor invitó a la adolescente a su casa para realizar un taller de matemáticas. Al llegar a su domicilio, la joven se percató que solo estaban ellos. La sentencia, consultada por la Agencia Ical, recoge que el profesor, aprovechándose de la ascendencia e influencia que tenía sobre la menor, la llevó a la parte de arriba de la vivienda, bajó la persiana, puso música y comenzó a desnudarse y a quitar la ropa a su alumna. «Sobre un camastro, el procesado comenzó a tocarla por todo el cuerpo, a lamerla en sus partes íntimas y a masturbarla con la mano, atrayéndola para que le practicase sexo oral lo que la menor realizó. Seguidamente se puso encima de ella e introdujo su pene en la vagina de la menor sin preservativo, para después volver a penetrarla vaginalmente con preservativo», precisó.

La menor no contó lo sucedido a sus padres en ese momento aunque su progenitor descubrió en el móvil de su hija mensajes de contenido amoroso, quien dijo que se había sido un «rollito de verano» con su profesor particular, pero sin dar más detalles. A raíz de ello, los padres pusieron «inmediatamente» fin a las clases por el comportamiento «inadecuado» entre profesor y alumna. Al año siguiente, la joven comentó a su novio que, anteriormente, había mantenido una relación sexual con su profesor. Posteriormente, la menor confesó a la orientadora de su colegio que su profesor particular había abusado sexualmente de ella y que «habían llegado a todo, hasta el final». Fue entonces cuando la joven se lo dijo a sus padres para formular una denuncia. «Estos hechos han afectado al comportamiento y al desarrollo personal de la menor, por lo que ha requerido tratamiento psicológico», añadió el tribunal.

Contra el fallo de la Audiencia Provincial cabe un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Temas

Tribunales