Juicio contra el ahora condenado, el empresario José María Calvo (en detalle), en la Audiencia Provincial. Carlos Espeso

Valladolid

Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno

El empresario, titular de una empresa de gestión de escorias de aluminio en Renedo, elude la cárcel y pagará una multa de 12.600 euros por dos delitos contra el medio ambiente y otro de estafa

J. S.

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:34

La sentencia deja claro que de toda la familia solo el titular de la empresa que todos ellos heredaron a la muerte del padre, la ... mercantil José María Calvo S. L., era «conocedor de la situación del terreno» sobre el que se asentó en Renedo entre 2006 y 2018 cuando vendió la finca a dos mujeres tres años después de trasladar la empresa a La Cistérniga y concreta que dicha firma, dedicada al tratamiento de residuos peligrosos (escorias de aluminio), ejerció sin licencia para ello durante esos doce años y dejó a su marcha un suelo contaminado. Así que solo su administrador, José María Calvo -su padre, del mismo nombre, falleció en 2006- ha sido ahora condenado, eso sí, a una pena mínima que le evitará el ingreso en prisión por dos delitos contra el medio ambiente y uno de estafa (por la venta del suelo).

