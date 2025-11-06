Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno

La sentencia deja claro que de toda la familia solo el titular de la empresa que todos ellos heredaron a la muerte del padre, la ... mercantil José María Calvo S. L., era «conocedor de la situación del terreno» sobre el que se asentó en Renedo entre 2006 y 2018 cuando vendió la finca a dos mujeres tres años después de trasladar la empresa a La Cistérniga y concreta que dicha firma, dedicada al tratamiento de residuos peligrosos (escorias de aluminio), ejerció sin licencia para ello durante esos doce años y dejó a su marcha un suelo contaminado. Así que solo su administrador, José María Calvo -su padre, del mismo nombre, falleció en 2006- ha sido ahora condenado, eso sí, a una pena mínima que le evitará el ingreso en prisión por dos delitos contra el medio ambiente y uno de estafa (por la venta del suelo).

La resolución de la Audiencia Provincial condena al empresario a un conjunto de penas que suman un año y dos meses de prisión y al pago de una multa de 12.600 euros por dos delitos contra el medio ambiente, uno a título personal (ocho meses de prisión y 5.400 euros de multa) y otro con la mercantil como responsable (multa de 7.200 euros), y un tercero de estafa (seis mese de prisión). Eso además de absolver a la madre del autor y a tres de sus hermanos -los cinco compartieron banquillo en octubre- de los mismos delitos al entender que eran ajenos tanto a la forma de proceder la empresa como al estado del suelo y recalcar que «solo el acusado José María Calvo era quien adoptaba las decisiones de la empresa y quien tenía el poder de mando» sobre la misma y sobre el estado del terreno en cuestión.

Las denunciantes compraron el terreno en 2021 para abrir un centro hípico y se encontraron con un líquido negruzco que desprendía un fuerte olor a amoniaco al remover la tierra

Esa pena, que rebaja al mínimo la que solicitaba inicialmente el fiscal, quien solicitó cuatro años y medio de cárcel para el empresario y sus familiares, llega después de que las dos partes en litigio alcanzaran un acuerdo extrajudicial por el que se pactó la devolución del terreno y el pago de una indemnización cuyo importe se desconoce, pero que apunta a cuantiosa si se tiene en cuenta que las denunciantes llegaron a solicitar cuatro millones de euros para afrontar la descontaminación del terreno.

La causa, en un fallo contra el que cabe recurso de apelación -la defensa solicitó la absolución del empresario-, se remonta al año 2021, cuando dos mujeres adquirieron por 25.000 euros la parcela en la que asentó hasta su mudanza en 2018 la empresa de tratamiento de residuos José María Calvo S. L., situada en el camino de Las Culebras de Renedo, con la intención de abrir en ella un centro hípico.

«Elevada toxicidad»

Y fue comenzaron los trabajos para acondicionar el terreno cuando descubrieron «restos de metales dispersos, la presencia de una sustancia de color negruzco en el suelo y el afloramiento de un líquido que desprendía un fuerte olor a amoniaco». Así que el 19 de diciembre de 2021 denunciaron los hechos y los agentes del Seprona compraron después que el suelo albergaba todo tipo de sustancias de «elevada toxicidad» y sacos rotos y bidones llenos de material metálico granulado, entre otros residuos.

La causa acabó con la viuda del titular original del terreno y de la empresa y sus cuatro hijos, incluido el ahora condenado, sentándose en el banquillo de los acusados a comienzos del mes pasado, cuatro años después de que se rubricara la venta del suelo contaminado, según recoge la sentencia, «conociendo José María Calvo la situación del terreno, que ocultó cuando firmó en escritura pública su venta (el 13 de octubre de 2021)».

El fallo incide, además, en que la empresa en cuestión carecía de «autorización para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos», que le fue denegada formalmente por la Junta el 11 de agosto de 2006, por lo que considera probado que la mercantil ejerció de manera ilegal la actividad y trató durante los doce años en los que estuvo en Renedo escorias de aluminio de primera fusión (procedentes de chapas, bloques de motor y fundición de chatarras) y latas de aluminio.

Los restos de esa actividad dejaron un terreno contaminado que fue vendido en 2021 y que ahora vuelva a estar en manos de la familia y que, en teoría, deberá ser descontaminado. El responsable único de todo ello, que eludirá su ingreso en prisión y que solventará la vía penal con una simple multa, es el titular de la citada mercantil. La sentencia le inhabilita, además, al ejercicio de la profesión (de gestión de residuos) durante año.