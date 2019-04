Condenado a dos años y seis meses de prisión el vecino de Pajarillos que acuchilló e intentó atropellar a su esposa El acusado, en un momento de la vista oral en la Audiencia. / R. Jiménez La Audiencia de Valladolid le considera responsable de un delito de lesiones y le aplica la agravante de género y la atenuante de embriaguez M. J. PASCUAL Valladolid Martes, 2 abril 2019, 17:59

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a dos años y seis meses de cárcel a un vecino de Pajarillos que hirió a su mujer con un cuchillo de cocina e intentó atropellarla después con su vehículo. La Sala le considera autor de un delito de lesiones con la agravante de género y la atenuante de embriaguez. Le impone además tres meses de prisión y multa por un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y le impide acercarse a la víctima a una distancia de 500 metros, ni acercarse a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, ni comunicarse con ella por cualquier medio de comunicación durante tres años y seis meses. Tampoco podrá conducir vehículos a motor durante un año y un mes, según la sentencia hecha pública este martes por el tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ).

El tribunal considera como hechos probados que Eduardo S. G., que entonces estaba en trámites de divorcio con Mercedes R. A., el 12 de noviembre de 2016, sobre las 22:15 horas, acudió al que había sido el domicilio familiar para sacar a pasear a sus perros. Al entrar en la cocina, «sin que se sepa las causas y circunstancias», cogió un cuchillo pequeño y lo dirigió hacia el pecho de su mujer. Esta tuvo que defenderse poniendo las manos entre el cuchillo y el cuerpo y recibió un corte en la mano izquierda.

La mujer salió corriendo a la calle Aguanieve pidiendo auxilio y el acusado la persiguió y le golpeó en el abdomen de forma repetida hasta que el hijo de ambos, que entonces contaba 17 años, se puso en medio y le propinó un puñetazo en la nariz, evitando así que siguiera golpeando a su madre. Pero el acusado volvió a entrar en casa y salió de nuevo a la calle, momento en que lanzó a su mujer un afilador de cuchillos y un cuchillo jamonero, que no le llegaron a alcanzar y la Policía Municipal los encontró en el alcorque de un árbol situado en la acera de una vivienda cercana. Eduardo S. G. entró en su coche y cuando en ese momento su mujer, que se había caído, estaba agachada junto a la acera, «el acusado realizó una maniobra evasiva, colisionando ligeramente» contra un turismo que se encontraba debidamente estacionado en esa calle.

Cuando se disponía a dar marcha atrás, fue interceptado por una patrulla de la Policía Municipal. los agentes apreciaron en el acusado síntomas de intoxicación etílica «tales como fuerte olor a alcohol de cerca, rostro congestionado, ojos brillantes, pupilas dilatadas, mirada provocativa o desafiantes y respuestas repetitivas alusivas a su pareja». Tras ser sometido a las pruebas de alcoholemia, arrojó una tasa de 0,83 miligramos por litro a las 22:40 horas y de 0,79 en la prueba repetida a las 23:10 horas.

Según el fallo, no se ha podido acreditar por completo el ánimo de matar, sino solo la intención de lesionar «por no existir unas pruebas claras y contundentes». Se considera que el primer cuchillo, de pequeñas dimensiones, fue utilizado en un único acometimiento y se realizó una herida cortante pero no incisopunzante, con lo que el tribunal descarta «cualquier opción de clavarle el arma en alguna parte de su cuerpo». Ni del segundo episodio, cuando lanzó el otro cuchillo, y del tercero, cuando se subió al coche «tampoco se ha acreditado que existiera ánimo homicida», al no poder determinar la posición de la mujer en la calzada o la acera cuando se produce «la maniobra extraña» del acusado con el coche que, según ella, iba dirigida a atropellarla y, según la declaración de él, fue porque en ese momento se le fue el volante mientras se estaba limpiando con un trapo la sangre que le salía de la nariz. «Tampoco debe descartarse», indica la sentencia, «que esa maniobra evasiva y extraña se debiera a la ingesta de alcohol previa a los hechos».

La sentencia no es firme y puede ser apelada ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.