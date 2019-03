«Hay mucha concienciación en el sector respecto a los tacógrafos y los descansos» José María Fernández, en un tráiler. / A. G. E. José María Fernández Centeno, transportes frigoríficos Las empresas se enfrentan como pueden a los continuos cambios de normativa, tanto general como específica de su especialidad ANTONIO G. ENCINAS Valladolid Lunes, 4 marzo 2019, 09:10

El de la logística y el transporte es un sector muy atomizado, con una gran presencia de autónomos. José María Fernández Centeno y sus hermanos dirigen la empresa familiar, fundada por su padre hace ya cuatro décadas, con alrededor de 28 trabajadores y 14 vehículos «de todos los tonelajes». Su especialidad son «los servicios logísticos a temperatura controlada con cobertura nacional» y tienen planes de expansión y ampliación.

Entre el vaivén continuo del día a día, es una de esas empresas medianas que se enfrentan como pueden a los cambios de normativa. «Hasta 2003 no había una normativa específica. En referencia a la estiba y al ámbito logístico era muy genérica. En 2017 se intentó armonizar a nivel europeo y salió una normativa que se ha empezado a aplicar hace poco. Se refiere sobre todo a puntos de amarre, saber equilibrar bien los pesos en los camiones, no rebasar las cargas máximas establecidas por los fabricantes...», explica.

En su caso, reciben asesoramiento de una empresa «que informa y advierte de las normas que van apareciendo». No queda otra, asegura. «Debemos estar muy pendientes de ello. No podemos estar formándonos continuamente, porque es muy difícil. No solo hablamos de estiba de los vehículos. Cada uno en su sector tiene que estar pendiente de su propia normativa, como mercancías peligrosas o refrigerados».

Con una flota con 3 años de antigüedad media, la última adquisición, un tráiler de 24 toneladas, demuestra cómo han evolucionado los sistemas de seguridad en estos vehículos. Este incluye, por ejemplo, un sistema de frenada automática si los sensores detectan que el vehículo precedente está muy cerca. «Las características de seguridad de los vehículos ahora son impresionantes. Incluso hay fabricantes que especifican que podrían llevar más carga de la que permite la ley. Y algunos países sí lo utilizan», señala Fernández Centeno.

Presume de no haber sufrido nunca una inmovilización y al tiempo considera que en el sector hay una creciente concienciación sobre la necesidad de hacer las cosas conforme a lo que dicta la normativa. «Hay mucha concienciación con el tema de los descansos y los tacógrafos. Los conductores deben hacer sus horas de descanso diarias, semanales y mensuales. Pero la gente está muy concienciada, tanto el empresario como el conductor. Porcentualmente creo que es residual la manipulación de tacógrafos, antes se hablaba mucho más de este tipo de cosas. También actúa de modo importante el efecto miedo, las sanciones son muy importantes». Y aquí introduce un apunte crítico. «A mí siempre me han parecido desproporcionadas si se comparan con cualquier otro sector. Las sanciones en el transporte son de miles de euros en la mayoría de los casos. Y a un autónomo le provoca un miedo atroz. Si te toca, has hecho el mes», señala.

Respecto a los agentes especializados, explica que algunos en el sector recelan de esta puesta al día de las entidades locales. «Como si quisieran participar un poco del pastel». «Desde nuestra experiencia, este tipo de especialistas, que saben navegar en el tacógrafo, están muy al día de la normativa. Me gusta que si alguna vez te paran y encuentran algún fallo involuntario, sean capaces de discriminar que la intención no era cometer esa infracción e informen».