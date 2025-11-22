Concentración para denunciar el «abandono institucional» de la educación de 0 a 3 años

El Norte Valladolid Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:14 Comenta Compartir

Representantes sindicales y empleadas del sector de la enseñanza de 0 a 3 años se han concentrado este sábado en la plaza de Zorrilla de Valladolid, convocados por el sindicato Comisiones Obreras, para denunciar el «abandono institucional» que padecen.

Gemma Arranz, delegada de CCOO y trabajadora de una escuela infantil, afirmó que «nuestro problema fundamental es que las administraciones nos tienen olvidadas» pese a que atienden a pequeños «que en su vida diaria necesitan el apoyo de un adulto». Por eso reclamó «ratios menos elevadas, apoyos en las aulas e incluso pareja educativa» en una etapa que «es la base».

«Discriminación salarial»

Iván Pastrián, secretario de Enseñanza Privada y Servicios Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de la misma organización en Castilla y León, lamentó «el incumplimiento sistemático que la propia Junta hace de su legislación con la creación de unidades mixtas en centros ya completos» y «la discriminación salarial» según quién los financie.