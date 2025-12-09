El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Promociones de viviendas en construcción en el barrio de los Cuarteles, hace unos días. J. S.

Valladolid

Concedidas licencias para levantar 131 viviendas en Cuarteles de Artillería y Villa del Prado

Se trata de proyectos previstos en el Paseo Farnesio y las calles Artillería y Monasterio Santa Isabel

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:25

La Junta de Gobierno Local celebrada este martes ha autorizado varias licencias para la construcción de un total de 131 viviendas de diversa tipología, en los barrios de Cuarteles de Artillería y Villa de Prado. La primera de las licencias (proyecto básico) ha sido concedida a CSI Desarrollos Empresariales 018, S.L.U. para la construcción de 79 viviendas desarrolladas en un bloque en forma de 'U' limitado en sus contornos por el área de movimiento de la edificación señalado en la parcela, además de garaje, trasteros y zonas comunes, en el Paseo Farnesio, 71.

El volumen se eleva en siete alturas en el frente más largo para crear un volumen escalonado en los lados cortos creando amplias terrazas descubiertas. Configura en su interior un espacio estancial con piscina y zonas ajardinadas. El proyecto, con un presupuesto de 14,2 millones de euros, propone la ordenación de las viviendas en cuatro núcleos de escalera con una altura de baja y cinco plantas, desarrollando la planta séptima en ático retranqueado. El acceso a todas las viviendas se realizará siempre desde la vía pública a través de los portales. La planta bajo rasante se destina a garajes, trasteros y cuartos de instalaciones.

Así, se proyectan viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, mientras el entorno del edificio se compone de piscina, área de juego de niños, espacio comunitario equipado con un gimnasio y un cuarto de comunidad multiuso y cuartos de bicicletas.

La segunda de las licencias de obras concedidas por la Junta de Gobierno (proyecto básico y de ejecución) ha sido para Ecobuilding Construcciones 2023, S.L.. En este caso, para la demolición de unas naves existentes y la construcción de tres apartamentos, cinco viviendas y 8 trasteros de un edificio en bloque entre medianeras, en la calle Artillería, 2. La edificación consta de planta baja, planta primera, planta segunda, planta tercera y planta cuarta (bajo cubierta), con fachada principal a la calle Artillería, realizando el acceso a peatones desde esta vía.

La última de las licencias de obras (proyecto básico) ha sido concedida a Terrazas de Andrómeda, Sociedad Corporativa, para la construcción de 32 viviendas en bloque, 12 unifamiliares adosadas, garaje, trasteros y zonas comunes, en la calle Monasterio Santa Isabel, 4, del Plan Parcial Villa del Prado. La parcela tiene una superficie aproximada de 4.625 metros cuadrados.

Amplio espacio urbanizado

Se trata de un conjunto residencial de 44 viviendas desarrolladas en dos bloques lineales plurifamiliares y dos volúmenes de vivienda unifamiliar adosada que se alinean a la línea de la calle y configura un espacio interior de parcela donde se proyectan zonas estanciales y de recreo de uso privado. En planta baja, se configura un espacio urbanizado amplio que ordena los accesos y las zonas de servicios comunitarios entorno a una gran área interior privada con piscina, áreas estanciales, accesos comunitarios...

El proyecto propone la ordenación de las 32 viviendas en dos bloques lineales de baja, dos plantas y ático retranqueado y de 12 viviendas unifamiliares adosadas en dos pastillas en baja y una altura. El total de las viviendas de los dos bloques se distribuyen a través de un núcleo vertical por cada bloque que, en planta baja, se corresponden con los portales cuyo acceso se realiza desde el interior de la parcela desde un acceso a vía pública desde la calle Monasterio de Santa Isabel. Desde éstos, al nivel de cada portal se da acceso a la planta bajo rasante destinada a garajes, trasteros y las zonas comunes y cuartos de instalaciones. El presupuesto es de 6,4 millones de euros.

